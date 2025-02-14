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Fenerbahçe'nin Avrupa'da galibiyet sayısı mağlubiyetini geçti! 'Dört büyükler' arasında bir ilki başardı

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş
Fenerbahçenin Avrupada galibiyet sayısı mağlubiyetini geçti Dört büyükler arasında bir ilki başardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 13:47

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy'de Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 ile geçen Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki toplam galibiyet sayısını yeniden mağlubiyet sayısının üzerine çıkardı. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu başarıyı 'dört büyükler' arasında gerçekleştiren tek kulüp oldu. İşte detaylar...

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında taraftarının önünde Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırladı.

Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

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MAĞLUBİYET GEÇTİ

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki toplam galibiyet sayısını 112’ye yükseltirken, mağlubiyet sayısını 111’de bıraktı. Sarı - lacivertliler, 60 maçtan da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kanarya, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 386 kez sarsarken, kalesindeki 402 gole engel olamadı.

Fenerbahçenin Avrupada galibiyet sayısı mağlubiyetini geçti Dört büyükler arasında bir ilki başardı

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'DÖRT BÜYÜKLER' ARASINDA ZİRVEDE

Böylece sarı-lacivertliler, "dört büyükler" arasında Avrupa arenasında galibiyet sayısı mağlubiyet sayısından daha fazla olan tek kulüp olmayı başardı.

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'Dört büyüklerin' Avrupa karnesi şu şekilde;

Fenerbahçe: 112 galibiyet - 60 beraberlik -111 mağlubiyet

Galatasaray: 116 galibiyet - 88 beraberlik - 123 mağlubiyet

Beşiktaş: 95 galibiyet - 49 beraberlik - 108 mağlubiyet

Trabzonspor: 56 galibiyet - 38 beraberlik - 61 mağlubiyet

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş

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