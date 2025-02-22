Fenerbahçe'nin Avrupa yolundaki detay İngilizlerin gözünden kaçmadı: 'Destansı bir intikam turu!'

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UEFA Avurpa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turunda rakibi Rangers oldu. Aynı zamanda sarı - lacivertlilerin finale giden yoldaki rakipleri de belli olurken, olası bir detay İngilizlerin gözünden kaçmadı.

FİNAL YOLUNDA MOURINHO DETAYI

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda çeyrek finalde Roma-Athletic Club eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Buradan Roma'nın çıkması halinde Jose Mourinho bir önceki eski takımına rakip olacak.

Sarı - lacivertliler, yarı finale yükselmesi halinde ise Manchester United ile Real Sociedad eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. Buradan da United'ın gelmesi durumunda Portekizli çalıştırıcı bir kez daha çalıştırdığı eski bir kulübü ile karşı karşıya gelmiş olacak.

Fenerbahçe'nin finale kalması durumunda da yine Portekizli teknik adamın, teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.

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"İNTİKAM TURU"

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'ın gözünden kaçmayan bu detay ise manşetlere "Jose Mourinho, 3 eski kulübüyle karşılaşabileceği destansı bir intikam turuna hazırlanıyor." ifadeleriyle taşındı.