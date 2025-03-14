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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi! En yakın rakibimiz Çekya...

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#UEFA Ülke Puanı#Fenerbahçe#Rangers
Fenerbahçenin Avrupa Liginden elenmesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi En yakın rakibimiz Çekya...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 08:53

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin dün akşam Rangers'a penaltılarla elendiği mücadelenin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sıralamada önümüzdeki en yakın rakibimiz Çekya'nın takmı Viktoria Plzen'in berabere kalarak vedası sonrası tabloda son durum belli oldu.

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Avrupa futbolunda son 16 turu maçları heyecanı geride kaldı. Oynanan müsabakalar sonucunda, Avrupa kupalarındaki temsilcimiz Fenerbahçe de elendi.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe'nin Rangers deplasmanında elendiği gecenin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin vedası sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri belli oldu.

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90 DAKİKADAKİ GALİBİYETTEN 0.4 PUANLIK KATKI

Fenerbahçe, Rangers deplasmanında kazanarak ülke puanına 0.4'lük katkıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bin 900'e yükseldi.

Fenerbahçenin Avrupa Liginden elenmesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi En yakın rakibimiz Çekya...

ÇEKYA TAKIMI PLZEN BERABERE KALARAK ELENDİ

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UEFA ülke puanı sıralamasında 9'unculuk için yarıştığımız Çekya'dan Viktoria Plzen ise Lazio deplasmanında berabere kalarak organizasyona veda etti. Viktoria Plzen'in İtalya'daki beraberliği Çekya'nın UEFA ülke puanına 0.2'lik katkıda bulundu. Çekya bu beraberlik sonucunda puanını 44 bin 100'e yükseltti.

TÜRKİYE 10 SIRADA KALDI 

Bu sonuçlar sonrası Türkiye sıralamada 10'uncu sırada kaldı. Çekya ise sezonu 9'uncu sırada tamamladı.

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

8 - 56.850 puan | Belçika
9 - 44.100 puan | Çekya
10 - 43.900 puan | Türkiye

Fenerbahçenin Avrupa Liginden elenmesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi En yakın rakibimiz Çekya...

TÜRKİYE'DEN AVRUPA KUPALARINA KAÇ TAKIM KATILACAK?

10. Türkiye, bu sezonu 10.300 ve toplamda da 43.900 puanla kapattı. Arkamızdaki ülkelerden Yunanistan'ın iki temsilcisi Olympiakos ve Panathinaikos, dünkü maçların ardından elendi. Ancak Norveç'ten Bodo/Glimt'in yoluna devam etmesi, bizim için ilerleyen süreçte sıkıntı yaratabilir. Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Aynı sezonun lig 2’ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek. Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.

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#UEFA Ülke Puanı#Fenerbahçe#Rangers

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