Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi! En yakın rakibimiz Çekya...

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Avrupa futbolunda son 16 turu maçları heyecanı geride kaldı. Oynanan müsabakalar sonucunda, Avrupa kupalarındaki temsilcimiz Fenerbahçe de elendi.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe'nin Rangers deplasmanında elendiği gecenin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin vedası sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri belli oldu.

90 DAKİKADAKİ GALİBİYETTEN 0.4 PUANLIK KATKI

Fenerbahçe, Rangers deplasmanında kazanarak ülke puanına 0.4'lük katkıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bin 900'e yükseldi.

ÇEKYA TAKIMI PLZEN BERABERE KALARAK ELENDİ

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UEFA ülke puanı sıralamasında 9'unculuk için yarıştığımız Çekya'dan Viktoria Plzen ise Lazio deplasmanında berabere kalarak organizasyona veda etti. Viktoria Plzen'in İtalya'daki beraberliği Çekya'nın UEFA ülke puanına 0.2'lik katkıda bulundu. Çekya bu beraberlik sonucunda puanını 44 bin 100'e yükseltti.

TÜRKİYE 10 SIRADA KALDI

Bu sonuçlar sonrası Türkiye sıralamada 10'uncu sırada kaldı. Çekya ise sezonu 9'uncu sırada tamamladı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

8 - 56.850 puan | Belçika

9 - 44.100 puan | Çekya

10 - 43.900 puan | Türkiye

TÜRKİYE'DEN AVRUPA KUPALARINA KAÇ TAKIM KATILACAK?

10. Türkiye, bu sezonu 10.300 ve toplamda da 43.900 puanla kapattı. Arkamızdaki ülkelerden Yunanistan'ın iki temsilcisi Olympiakos ve Panathinaikos, dünkü maçların ardından elendi. Ancak Norveç'ten Bodo/Glimt'in yoluna devam etmesi, bizim için ilerleyen süreçte sıkıntı yaratabilir. Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Aynı sezonun lig 2’ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek. Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.