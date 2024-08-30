Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi ilk maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu mu?

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi ilk maçı, UEFA tarafından 31 Ağustos tarihinde belirlenecek olan fikstür sonrası netlik kazanacak.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci torbadan katılan Fenerbahçnin rakipleri; Slavia Prag (D), Manchester United (E), Olympique Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), Athletic Bilbao (E) ve Twente (D) olacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ İLK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi ilk maçına çıkacağı fikstür, 31 Ağustos'ta belirlenecek.

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.



Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Takımlar, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.



UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler ise Play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.



UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçlar 25-26 Eylül tarihinde oynanacak. Final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.