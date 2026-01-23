×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin Aston Villa yenilgisi sonrası Nihat Kahveci'den yıldız isme sert eleştiri! 'Sahada yoksun'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aston Villa#Avrupa Ligi
Fenerbahçenin Aston Villa yenilgisi sonrası Nihat Kahveciden yıldız isme sert eleştiri Sahada yoksun
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 10:37

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa'yı konuk etti.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0'lık skorla kazandı.

Aston Villa, karşılaşmanın 25. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle öne geçti.
Kerem Aktürkoğlu, 75. dakikada topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Aston Villa sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11 puanda kalırken, Aston Villa 18 puana ulaştı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

Fenerbahçenin Aston Villa yenilgisi sonrası Nihat Kahveciden yıldız isme sert eleştiri Sahada yoksun

"SON 30 DAKİKANIN HATIRINA ŞU MAÇ 1-1 BİTSE CİLA GİBİ OLURDU"

Haberin Devamı

"İlk 60 dakika 0-4 olsa neden oldu demem. Son 30 dakika Fenerbahçe 2-1 yense neden yendi demem. Son 30 dakikanın hatırına şu maç 1-1 bitse cila gibi olurdu."

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Aston Villa yenilgisi sonrası çok konuşulacak sözler Kerem artık 12. oyuncu Şükrinyar farkı önlediFenerbahçe'nin Aston Villa yenilgisi sonrası çok konuşulacak sözler! 'Kerem artık 12. oyuncu! 'Şükrinyar' farkı önledi'Haberi görüntüle

"NE YİYORSUNUZ NE İÇİYORSUNUZ?"

"Şunu gördük: Ağabey bunlar ne yiyor ya? Maç bir başladı... Tak tak tak tak iki pasta Fenerbahçe yarı sahasında Skriniar müdahale, Oosterwolde müdahale, Mert Müldür, İsmail... Nasıl geliyor bunlar? Watkins, Rogers, Buendia, Sancho... Böyle bir şey olamaz ya! Ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz?"

Fenerbahçenin Aston Villa yenilgisi sonrası Nihat Kahveciden yıldız isme sert eleştiri Sahada yoksun

"EN İYİ OYNAYANI KALECİ SKRINIAR'DI"

"Fenerbahçe'nin bugün en iyi oynayanı kaleci Skriniar'dı! Anlayan anladı! Ederson'dan daha çok top çıkardı, daha iyi oynadı. İkinci kaleci de Mert Müldür'dü. Kritik müdahaleleri vardı."

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Aston Villa maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendiFenerbahçe - Aston Villa maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!Haberi görüntüle

"Fenerbahçe öne gitmek istiyor. Bir defans arkasına top, Duran efendi Moda Sahili'nde. Ofsayt!"

"Kerem! Sahada yoksun! Bir iki pozisyon geliyor, sen de ofsayttasın."

"Fred bugün orta sahada kayboldu."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aston Villa#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!