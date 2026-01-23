Fenerbahçe'nin Aston Villa yenilgisi sonrası Nihat Kahveci'den yıldız isme sert eleştiri! 'Sahada yoksun'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa'yı konuk etti.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0'lık skorla kazandı.

Aston Villa, karşılaşmanın 25. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle öne geçti.

Kerem Aktürkoğlu, 75. dakikada topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Aston Villa sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11 puanda kalırken, Aston Villa 18 puana ulaştı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"SON 30 DAKİKANIN HATIRINA ŞU MAÇ 1-1 BİTSE CİLA GİBİ OLURDU"

"İlk 60 dakika 0-4 olsa neden oldu demem. Son 30 dakika Fenerbahçe 2-1 yense neden yendi demem. Son 30 dakikanın hatırına şu maç 1-1 bitse cila gibi olurdu."

"NE YİYORSUNUZ NE İÇİYORSUNUZ?"

"Şunu gördük: Ağabey bunlar ne yiyor ya? Maç bir başladı... Tak tak tak tak iki pasta Fenerbahçe yarı sahasında Skriniar müdahale, Oosterwolde müdahale, Mert Müldür, İsmail... Nasıl geliyor bunlar? Watkins, Rogers, Buendia, Sancho... Böyle bir şey olamaz ya! Ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz?"

"EN İYİ OYNAYANI KALECİ SKRINIAR'DI"

"Fenerbahçe'nin bugün en iyi oynayanı kaleci Skriniar'dı! Anlayan anladı! Ederson'dan daha çok top çıkardı, daha iyi oynadı. İkinci kaleci de Mert Müldür'dü. Kritik müdahaleleri vardı."

"Fenerbahçe öne gitmek istiyor. Bir defans arkasına top, Duran efendi Moda Sahili'nde. Ofsayt!"

"Kerem! Sahada yoksun! Bir iki pozisyon geliyor, sen de ofsayttasın."

"Fred bugün orta sahada kayboldu."