Fenerbahçe'nin Aston Villa yenilgisi sonrası çok konuşulacak sözler! 'Kerem artık 12. oyuncu! 'Şükrinyar' farkı önledi'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında sahasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho düdük çaldı.

ASTON VİLLA, SANCHO'YLA ÖNE GEÇTİ

19’uncu dakikada Aston Villa gole yaklaştı. Sağ taraftan Tielemans’ın kullandığı kornerde ceza sahasındaki Watkins topa kafayla vurdu. Bu pozisyonda Mert Müldür topu çizgiden çıkardı. 25’inci dakikada Aston Villa öne geçti. Cash’in ceza sahası dışı sağ taraftan ortasında ön direkteki İsmail Yüksek’ten seken top Sancho’da kaldı. Kale önündeki Sancho’nun kafa vuruşunda top kaleci Ederson’un sağından ağlara gitti: 0-1. 42’nci dakikada orta alanda topla buluşan Rogers ceza sahasına doğru ilerledi ve pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Watkins’e aktardı. Watkisn’in Ederson’u geçtikten sonra sağ ayakla yaptığı vuruşta Skriniar gole izin vermedi. İlk yarı Aston Villa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

F.BAHÇE GOL ARADI AMA BULAMADI

60’ıncı dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol tarafta topla buluşan Duran, pasını merkezdeki Fred’e aktardı. Fred ise ceza sahası yayına yaklaşarak pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Talisca’ya verdi. Talisca’nın şutunda kaleci Bizot, soluna gelen topta gole engel oldu. 63’üncü dakikada kaleye yaklaşık 30 metrelik uzaklıkta topla buluşan Cash’in şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü. 65’inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Rogers’ın kale önüne çevirdiği topu İsmail Yüksek kendi ağlarına gönderdi. Önce golü veren hakem Luis Godinho, VAR’dan gelen uyarının ardından ofsayt kararı verdi. 67’nci dakikada Asensio’nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Bizot ayaklarıyla çıkardı. 75’inci dakikada Mert Müldür’ün sol taraftan ceza sahasına ortaladığı topu Duran, Kerem Aktürkoğlu’na indirdi. Kerem’in ilk şutunda kaleci Bizot topu çelerken tekrar topla buluşan Kerem, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Ancak hakem Luis Godinho, VAR’dan gelen uyarının ardından ofsayt kararı verdi. Karşılaşma Aston Villa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11 puanda kalırken, Aston Villa 18 puana ulaştı.

HÜRRİYET YAZARLARI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Aston Villa yenilgisini Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan, köşe yazılarında değerlendirdi.

MEHMET AYAN - 'ŞÜKRİNYAR'IN FARKI ÖNLEDİĞİ MAÇ VE ALINACAK DERSLER!

Guendouzi ve Musaba olmayınca, sakatlarla birlikte zenginliği azalmış kadrosuyla izledik temsilcimizi.

İki sol bek yoktu. Mert beklenirken Semedo’nun deneyimiyle başlamak istedi Tedesco sol tarafta. O zaman da akla şu soru geldi. Çağlar’a güvenemiyoruz; Oosterwolde sola geçemiyor, mecburi bekle yola çıkıyorsun. Doğru mu yapıyoruz? Hayır doğru yapmıyoruz, Kerem’in ardını toplamaya çalışıyoruz. Gerek son dönem oyunu, gerekse dünkü performansıyla Kerem artık takımın en iyimser anlatımıyla 12. oyuncusu olur.

EMERY YETERSİZLİĞİ GÖRDÜ

Unai Emery, gerek ilk golde ve birçok pozisyonda sol taraftaki yetersizliği sezdi. Sabırlı kanat organizasyonlarında skoru hedefledi. Mert, Skriniar ve Oosterwolde ilk yarıda farkın açılmasını engellediler. Hücum opsiyonu ise (sola evrilemeyince) sağdan Nene’yi kaçırma üzerine kuruluydu. Netice alınamadı. İsmail savunma yardımında yeterli, Fred ve Asensio iki yönlü kayıplardaydı. Topla oynuyorduk; oyunda yoktuk. İkinci yarı itibariyle temsilcimizin reaksiyon göstererek başlaması beklenirken, aksine Aston Villa ilk yarıda elden bırakmadığı rahatlığı ile hareket etti.

AZİZ YILDIRIM'A SAYGIYLA

56’daki değişiklik takımı kendine getirdi. Maça denge gelen dakikalar başladı. Biraz önde oynayınca arkada açık verdik. Ederson o sıra ipten aldı birkaç pozisyonda. Maçın kalanı dengede geçtiyse de oyunu hiç ele alamadık. Alanyaspor maçındaki sihirli dokunuşun da kulübeden geldiğini söylemek mümkün değil. Girenler sadece oyunu dengede tutabildi. Savunma kahramanlarıyla tanımlanan maç olarak akılda kalacak. Hücumda yoka yakındık. Oyundan çıkana kadar İsmail, görev adamı bilinciyle Mert Müldür takımın en iyi isimlerinden olurken OSCAR kuşkusuz kaptana gitti. Skriniar performansı ekibimizi hezimetten kurtardı. Ali Koç’a bu oyuncunun alınmasını tavsiye eden Aziz Yıldırım’a saygıyla...

UĞUR MELEKE - TÜRK FUTBOLUNU YOĞUN BİR ŞUBAT BEKLİYOR

Malumunuz, Avrupa kupalarında 2 sezon önce ciddi bir statü değişikliği oldu. Üç kupada üç dev lig formatına geçildi. Bu format değişiminde her yıl en yüksek katsayıyı toplayan 2 ülkeye de ekstra Devler Ligi bileti veriliyor. Mevcut 2025-26 sezonu sıralaması korunursa o ekstra biletler İngiltere ve Polonya’ya gidiyor.

Polonya’nın şu anda sürpriz bir biçimde ikinci basamakta olma sebebi, Konferans Ligi’ndeki üç temsilcilerinin yoluna devam etmeleri. Her üç kupada da gruplarda galibiyet 2, beraberlik 1 puan yazıyor ülkenizin hanesine. Ve Polonya gibi orta sınıf ülkeler için Konferans Ligi muazzam bir fırsat.

Türkiye, sadece bu sezonun puanları dikkate alındığında 13’üncü basamakta. Sebebi de basit: Beşiktaş ve Başakşehir’in grup aşamasına kalamamaları. Halen devam eden 3 takımımızın kazandığı puanların 5’e bölünmesi. Yani Konferans Ligi’ni Rakow ikinci, AEK üçüncü, Sparta Prag dördüncü, AEK Larnaka sekizinci bitirirken bizim takımlarımızın o aşamaya dahi kalamaması akıl dışı.

Türkiye'yi bu yıl Avrupa’da başarıyla temsil eden Samsunspor’un play-off turunu geçeceğine inancımız tam. Galatasaray da önümüzdeki hafta çok büyük bir şanssızlık yaşamazsa play-off turuna kalacak.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde ilk 8 bileti alıp direkt terfi edeceğini düşünüyordum ancak Zagreb, Plzen, Ferencvaros puan kayıpları sarı-lacivertlileri geride bıraktı. Nice ve Stuttgart’ı yenip oralarda puan kaybı yaşamak acı verici gerçekten. Dün Kadıköy’de ağırlanan Aston Villa, Nottingham Forest’la beraber bu turnuvanın en değerli iki takımından biri. Bence 100 milyonluk bir oyuncu olan Rogers’la, Watkins’le, Tielemans’la dün savunmadan hücuma özellikle ilk devrede çok hızlı geçtiler. Ancak ikinci yarıda dünün yıldızı Mert’le, İsmail’le, Talisca’yla üretilen önemli fırsatlar var. Kerem’in bir golü de ofsayta takıldı. Sarı lacivertlilerin ikinci devredeki yoğun çabası maalesef yetmedi puana. Fenerbahçe’nin son maç gününde Bükreş deplasmanında gerekeni yapıp, ligi iyi bir pozisyonda bitirmesi artık umudumuz.