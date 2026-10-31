Fenerbahçe'nin aradığı adam Antonio Conte!

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Fenerbahçe'nin yıllardır değişmeyen bir problemi var: İyi kadrolar kuruluyor, büyük yıldızlar transfer ediliyor, şampiyonluk hedefi sezon başında yüksek sesle ilan ediliyor. Fakat sezonun kritik virajlarında aynı sorular yeniden gündeme geliyor. Takım neden baskı altında dağılıyor? Neden oyun kimliği istikrarlı biçimde sahaya yansımıyor? Neden şampiyonluk yarışı yalnızca futbolcuların değil, bütün kulübün sinir harbine dönüşüyor? Neden bir yapılanma süreci yerine İsmail Kartal gibi isimlerin etrafında dönmeye devam ediyor?

GİTTİĞİ TAKIMLARDA BEKLENTİYİ SOMUT BİR HEDEFE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Belki de Fenerbahçe’nin ihtiyacı yeni bir yıldızdan, yeni bir transfer operasyonundan ya da bir başka büyük vaatler listesinden önce, kulübün çalışma biçimini değiştirecek bir teknik direktördür. İşte bu noktada Antonio Conte ismi, sıradan bir teknik direktör tercihi olmaktan çıkıp ciddi bir futbol projesine dönüşüyor.

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Çünkü Conte, yalnızca takım çalıştıran değil, takımın standartlarını değiştiren bir teknik adam.

Chelsea’ye geldiğinde İngiliz futbolunu yeniden keşfetmedi; elindeki kadronun neye ihtiyacı olduğunu doğru teşhis etti. Savunma düzeninde yaptığı değişiklik, oyunculara yüklediği roller ve antrenman disiplinindeki ısrarı, Chelsea’yi ilk sezonunda Premier League şampiyonluğuna taşıdı. İnter’de de ilk sezonunda ikincilik, ikinci sezonunda şampiyonluk geldi. Napoli’de ise ilk sezonunda Serie A’yı kazandı.

Antonio Conte’nin kariyerindeki ortak nokta, gittiği takımlarda beklentiyi somut bir hedefe dönüştürebilmesi.

Fenerbahçe’nin tam da buna ihtiyacı var.

ANTONİO CONTE’NİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ: BELİRSİZLİĞİ AZALTMAK

Sarı lacivertlilerin sorunu hiçbir zaman yalnızca oyuncu kalitesi olmadı. Bazen hücum hattı güçlü, bazen orta sahası yıldızlarla dolu, bazen de ligin en iddialı kadrolarından biri oluyor. Ancak futbol, isimlerin toplamından ibaret değil. Takımın nasıl baskı yapacağı, topu kaybettiğinde ne yapacağı, öne geçtiğinde nasıl oynayacağı ve kötü giden bir maçta hangi plana döneceği belli değilse, pahalı kadrolar da kırılgan hale gelebiliyor.

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Conte’nin en önemli özelliği burada ortaya çıkıyor: Belirsizliği azaltmak.

Onun takımlarında oyuncuların görevleri nettir. Savunma yalnızca geride beklemekten ibaret değildir; hücum da yetenekli futbolcuların bireysel çözümlerine bırakılamaz. Takımın bir düzeni, ritmi ve mücadele standardı vardır. Üçlü savunma mı, dörtlü savunma mı oynayacağı ikinci meseledir. Asıl mesele, sahaya çıkan on bir oyuncunun aynı planı uygulayabilmesidir.

YÜKSEK BEKLENTİYLE YAŞAMAYI BİLİYOR

Fenerbahçe'de zaman zaman eksik kalan şey de bu:

Birbirinden bağımsız iyi oyuncular yerine, birlikte hareket eden güçlü bir takım.

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Üstelik İtalyan teknik direktör Antonio Conte yalnızca taktik tahtasında başarılı bir isim değil. Yüksek beklentiyle yaşamayı biliyor. Oyuncularından tavizsiz bir çalışma disiplini istiyor, formsuzluk karşısında isimlere ayrıcalık tanımıyor ve başarısızlığı kolayca kabullenmiyor. Fenerbahçe gibi her puan kaybının gündemi değiştirdiği, her derbinin sezonun tamamını etkileyebildiği bir kulüpte bu özellikler değerli olabilir.

YÖNETİM FUTBOL AKLI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİNİ DE KABUL ETMELİ

Elbette Conte’yi getirmek, bütün sorunların bir gecede çözüleceği anlamına gelmiyor. İtalyan teknik adamın güçlü karakteri, yönetimle ilişkilerde zaman zaman gerilim yaratabilir. Kadro yapılanmasında söz sahibi olmak isteyecek, transferlerin kendi oyun anlayışına uygun biçimde yapılmasını bekleyecektir. Yönetim onunla çalışacaksa yalnızca ismini değil, futbol aklını ve çalışma yöntemini de kabul etmek zorunda.

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Asıl soru da burada: F.Bahçe gerçekten bir teknik direktörün etrafında futbol projesi kurmaya hazır mı, yoksa birkaç kötü sonuçtan sonra yeniden başa mı dönülecek?

Conte tercihinin anlamlı olabilmesi için kulübün bu soruya cevabı net olmalı. Transferler teknik direktörün ihtiyaçlarına göre yapılmalı, kadroda fiziksel kapasite ve taktik disiplin öncelik kazanmalı, oyuncuların itibarı performansın önüne geçmemeli. Avrupa hedefiyle lig şampiyonluğu birbirinden kopuk iki ayrı hayal olarak görülmemeli.

SADECE YÜKSEK MAAŞLA İKNA EDİLECEK BİR TEKNİK ADAM DEĞİL

Bir de mali gerçekler var. Conte, yalnızca yüksek maaşla ikna edilebilecek bir isim olarak değerlendirilmemeli. Projenin hedefleri, kadronun seviyesi ve karar alma mekanizması da masada olmalı. Nitekim 2026’da Napoli’den ayrılan teknik adamın geleceği konusunda somut bir anlaşma olmadan kesin konuşmak mümkün değil. Fenerbahçe’nin adıyla anılması, bu transferin gerçekleşeceği anlamına gelmiyor.Yine de mesele yalnızca Conte’nin gelip gelmeyeceği değil. Fenerbahçe’nin nasıl bir teknik direktör istediği.

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İlk sezonunda fark yaratacak, oyuncuların performansını yükseltecek, takımın fiziksel ve zihinsel seviyesini yukarı taşıyacak, büyük maçlarda rakibe göre plan hazırlayacak ve şampiyonluk baskısını yönetebilecek bir isim aranıyorsa Conte, listenin en üst sıralarında yer almalı.

Çünkü Fenerbahçe’nin artık yalnızca iyi futbol oynadığı haftalara değil, kötü oynarken de kazandığı maçlara ihtiyacı var. Yalnızca yıldızların parladığı akşamlara değil, takımın karakter gösterdiği doksan dakikalara ihtiyacı var. Şampiyonluk, sezon boyunca aynı ciddiyeti koruyabilenlerin ödülüdür.

Fenerbahçe’nin aradığı adam belki de yeni bir başlangıç vaat eden değil, kulübe kazanmanın nasıl bir alışkanlığa dönüştürüleceğini gösterecek adamdır. Conte bu tanıma uyuyor.