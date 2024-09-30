Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u yendiği maç sonrası uyarı: Mourinho bundan vazgeçmeli | Neden ikisi birden oynamıyor?

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada kendi kalesine Thalisson kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 16'ya yükselten Fenerbahçe, 2. sıradaki yerini korudu ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, karşılaşmanın ardından köşelerinde değerlendirmelerde bulundu.

İşte yorumlar:

Uğur Meleke: Mourinho neden hiç Djiku-Becao ile başlamıyor?

Fenerbahçe Eylül ayı içinde 4 resmi maç oynadı. Kasımpaşa, Galatasaray, Union ve Antalya ile... Bu bir ayda benim hesaplamalarıma göre kabaca toplam sadece 40 dakika iyi futbol oynadı Fenerbahçe. Kasımpaşa önünde 5 dakika, Galatasaray’a karşı 15, Union’a ve Antalya’ya da bir 10’ar dakika... Koca bir ayda toplam sadece 40 dakika iyi futbol oynayan bir takım. Kulübesinde Mourinho, sahada Dzekolar, Tadicler, Maximinler, kenarda İrfanlar, Kosticler... Ancak Mourinho için bir müsabakada 10-15 dakika iyi futbol oynayıp skoru almak genelde yeterli.

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iLK YARI VASATI AŞAMADI

Dün Antalya’da ilk yarıda Fenerbahçe yine vasatı aşamadı. Yine genelde stoperler Çağlar-Becao ile santrfor Dzeko arasındaki mesafe 50-60 metreydi. Fenerbahçe yine önde göstermelik bir baskı yaptı. Haliyle bu preslerden sonuç alamadı. Üstelik Antalya’nın yaptığı baskılarda da iki kez fire verdi sarı-lacivertli ekip. Eğer Mourinho ilk yarının sonunda Kostic ve Fred’i oyuna sokmasaydı, Fenerbahçe artık vasatlığı kanıksıyor diyecektim bu yazıda.

HÂLÂ 2 TEMEL SORUN VAR

Mourinho 46’da Kostic ve Fred’i soktu, Fenerbahçe bir 10-15 dakika canlandı. 63’te de Fred’in büyük rol oynadığı bir golle galibiyet sayısını buldu. Bu sayının avantajı ve Fred farkıyla ikiyi de buldu daha sonra. Ancak bence Fenerbahçe’nin hâlâ iki temel sorunu var:

BÜTÜNCÜL BiR PERFORMANS YOK

1- Fenerbahçe bu sezon 12 resmi maç oynadı, Rize ve Alanya müsabakaları dışında bütüncül bir iyi performans sergilemedi. Parça parça iyi performanslar var, ama 10-15 dakikaları aşmıyor bu bölümler. Benim merakım şu: Mourinho hep bu pragmatik yaklaşımla mı devam edecek? Bir maçta 10-15 dakika iyi futbol yeterli midir Portekizli için?

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TOPU KAZANMAK iSTEMiYOR MU?

2- Mourinho savunmada Çağlar-Becao’yu denedi. Çağlar-Djiku’yu denedi. Çağlar-Oosterwolde’yi denedi. Ama 12 resmi maçın birine bile geçen sezonun as ikilisi Djiku-Becao ile başlamadı. Oysa Djiku-Becao ikilisi savunmayı çok daha fazla öne taşıyor, tamamlanamayan hücumlarda geri kazanma süresini kısaltıyorlardı. Acaba Mou’nun böyle bir hedefi yok mu? Tamamlanamayan hücumlarda topu hemen geri kazanmak ve atak sürekliliği sağlamak istemiyor mu?

Engin Kehale: Fred varsa hayat var

Bir Fenerbahçeli taraftarının, Antalya’da top santra noktasına koyulduğunda takımından tek bir beklentisi vardı: Reaksiyon. Galatasaray güle oynaya giderken beklenmedik bir anda puan kaybetmiş, sarı lacivertliler için derbinin yaralarını sarma imkânı doğmuştu.

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MOURiNHO iÇiN UYARI

Jose Mourinho’nun sahaya sürdüğü 11 ise çimlerin üzerinde başka bir mesaj veriyordu. Yavaş, temposuz, oyun kurmada ve rakibe baskı yapma konusunda sıkıntılı, en önemlisi de temassız bir oyun vardı Fenerbahçe’den. Antalyaspor topla çıkarken iki üç pasla baskıyı kırıp, 45 dakikayı istediği gibi yönetmeyi başardı. Szymanski’nin maçın başındaki net pozisyonu dışında hiç varlık gösteremediler. Bunun tekrarlanan bir görüntü olması, Portekizli teknik adam için bir uyarı niteliğinde.

2. YARIDA FARK YARATTI

Mourinho’nun gözlemleri de üstteki satırlar ile paralel olacak ki soyunma odası dönüşü iki değişiklik vardı. Kostic-Fred ikilisinden Brezilyalı, ikinci yarıda farkı yaratan isimdi. Fred’in en önemli özelliği, ayağına gelen topu çok çabuk arkadaşlarına aktarabilmesi. Oyunun hızını inanılmaz artırıyor. Nitekim Szymanski’nin üst üste kaptığı toplardan birinde, Brezilyalının Tadic’i görmesi golü getirdi. 1 saniye geç kalsa, belki ofsayt olacaktı ve Tadic’in yerine İrfan Can oyuna girecekti.

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TADiC’i SAĞDAN KURTARMALI

Jose, golden sonra hazırladığı değişiklikleri yapmadı. Sonrasında ise Becao’yu stopere, Jayden’ı sola, Kostic’i ise kanata atarak daha dengeli bir yapıya döndü. Portekizlinin bir şekilde Tadic’i sağ çizgi civarından kurtarması gerekiyor. Topla tempolu bir oyuncu olmadığı için kaleye uzak kaldığında etkinliği azalıyor. Merkeze geldiğinde ise goldeki gibi, ofsayttan sayılmayan Dzeko’nun golündeki gibi bir anda sorun çözücü oluyor. Yine Fred’le başlayan atakta Kostic’in ortasını kendi kalesine gönderen Thalisson, maçın son bölümünde sarı lacivertli taraftarlara “acaba” dedirtmedi. Başladığımız gibi bitirelim. İkinci yarıdaki reaksiyon önemli ancak boşa geçen 45’lerin de bir anlamı olmalı...