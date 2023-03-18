Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

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Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.



Sarı lacivertlilerde Attila Szalai cezası, Lincoln, Nazım Sangare ve Michy Batshuayi de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Enner Valencia son antrenmanda hafif ağrı hissetti, yarın oynayacağı tahmin ediliyor. Kesin durumu maç saatinde netleşecek

BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ KRİTİK LİSTE



Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 27. hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.



İşte kadro;



