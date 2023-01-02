Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

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Spor Toto Süper Lig ’in 17. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada mutlak 3 puan hedefinde...
Mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertlilerde kamp kadrosu da belli oldu.
Kadroda şu isimler bulunuyor;
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.
Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ceza sınırında bulunan isimler.
Bu futbolcular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi müsabakasında cezalı duruma düşecek.