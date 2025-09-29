Fenerbahçe'nin Antalya maçı sonrası çağrı yaptı: Saran’ın yerinde olsam Spaletti ve Monchi'yi getiririm! Takıma neşter lazım

Haberin Devamı

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayan maçta hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında baskılı olan taraf Fenerbahçe olsa da gol sesi çıkmadı. 42’nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazındaki Storm’un şutunda Ederson’dan seken top Semedo’ya çarptı. Semedo’ya çarptıktan sonra kaleye doğru yönelen topu Oosterwolde, çizgiden çıkarttı. 45+1’inci dakikada ceza sahası yayının biraz dışında topla buluşan İsmail Yüksek’in sağ ayakla çektiği şutta top az farkla üstten dışarı gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

ÖNCE TALİSCA, SONRA SZYMANSKİ ATTI

49’uncu dakikada Nene’nin ceza sahasından şutu kaleci Julian’dan sekti. Seken topu En Nesyri tamamlamak istedi ancak kaleci Julian'la bu kez kornere çıktı. Fenerbahçe, 62’nci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çizgisinde topu kazanmak isteyen Nene, Paal’ın kontrolsüz hareketi sonrası kafasına aldığı darbeyle yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. 65’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltıyı kullanan Talisca, sol tarafa yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 85’inci dakikada Nene’nin pasıyla ceza sahası yayının biraz gerisinde topla buluşan Asensio’nun şutunda top az üst ağlara gitti. 90+1’inci dakikada Brown’ın sol taraftan yaptığı ortada kaleci Julian’ın elinden kaçırdığı topla buluşan Szymanski, kafayla yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. Mücadele Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Fırat Aydınus ve Mehmet Ayan da bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında, Fenerbahçe'nin Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi. İşte o yazılar...

UĞUR MELEKE: SARAN'IN YERİNDE OLSAM, SPALLETTİ VE MONCHİ'Yİ GETİRMEYE ÇALIŞIRIM!

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde şu görüşümü sıkça dile getirmiştim: Fenerbahçe, Mourinho ile yola devam ederse, sadece bugününü değil geleceğini de kaybedecek.

İşte o gelecek geldi. Ali Koç sadece futbolla değil, bilimle de, sosyolojiyle de, hayatın gerçekleriyle de örtüşmeyen bir kararla Jose Mourinho ile devam etti. Şahsi menfaatlerini ve imajını takımın önünde tutan Portekizli Hoca zaten var olan oyuncu grubunun hepsini geriletmişti. Üzerine 100 milyon harcayarak daha zayıf bir takıma dönüştürmeyi başardı Fenerbahçe’yi. Oğuz-Kostic’li kanatlar çok daha akışkandı. Onların yerine Brown-Semedo var şimdi. Dzeko takımın sadece santrforu değil, aynı zamanda oyun kurucusuydu. Şimdi Talisca-Nesyri durağanlığını seyrediyoruz orada. Bu Fenerbahçe kadrosu, geçen seneden pek de iyi değil bence.

Ali Koç, Fenerbahçe’nin geleceğini daha da sıkıntıya sokacak iki karar daha ekledi Mourinho hatasının üzerine: Sezon ortasında kongre... Ve 40 yaşındaki deneyimsiz Tedesco seçimi. Şu anda Kadıköy’de yürümeyen bir şeyler var ve sorumlularından biri evden maçları izliyor (belki de izlemiyor). Diğeri de Şampiyonlar Ligi’ne soktuğu Benfica’nın başında!

ASENSiO SAHANIN EN iYiSiYDi

Fenerbahçe dün galip geldi, zaten bu satırlar da Kadıköy’deki müsabakanın neticesiyle ilgili değil. Son üç müsabakaya ilk 11’de başlayan ve son ikisinde derin oyun kurucu gibi görev alan Asensio, sarı-lacivertlilerin en iyisiydi. Ancak gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe’nin yapısal sorunları var çözmesi gereken. Ve bu tip kaotik ortamlarda çalışma deneyimi olmayan Tedesco’nun işinin pek kolay olmadığını düşünüyorum.

Ali Koç bir ara Luciano Spalletti ile görüştüklerini, müzakerelerde belli bir aşamaya geldiklerini ama İtalyan Hoca’nın son anda vazgeçtiğini ifade etmişti. Ben Sadettin Saran’ın yerinde olsam, hâlâ küçük de olsa bir Spalletti ihtimali varsa onu zorlardım. Ayrıca efsanevi sportif direktör Monchi’nin de Aston Villa ile birkaç gün önce yolları ayrıldı. Fenerbahçe’nin uzun vadeli planlaması için Monchi gibi bir isim çok faydalı olabilir.

FIRAT AYDINUS - BİR AN ÖNCE KARAR VERİLMELİ, BELİRSİZLİK SONA ERMELİ!

Ya 'sezon sonuna kadar Tedesco ile yola devam' denmeli ya da değişim yapılacaksa hemen uygulanmalı.

Zagreb mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe, Antalya deplasmanına orta sahada Talisca-İsmail-Asensio üçlüsüyle çıktı. Ancak gerek sahaya sürülen kadro gerekse ilk yarıdaki oyun, Tedesco’nun hâlâ arayış içerisinde olduğunu net şekilde gösterdi. Ne var ki, bu arayışa ne sabır var ne de zaman...

Maça üçüncü bölgede baskılı ve istekli başlayan Fenerbahçe, özellikle sol kanatta Kerem ve Brown üzerinden hücum etmeye çalıştı. Fakat bu baskı görüntüsü, üretkenlik anlamında elle tutulur bir karşılık veremedi. Üstelik Fenerbahçe’nin rakip sahaya yüklendiği bu anlarda, Alanya karşısında yenen gole çok benzeyen hatta “bir buçuk katı” denilebilecek ölçüde tehlikeli bir pozisyon verildi. Antalyaspor, kendisine bırakılan geniş alanı hızlı geçişlerle değerlendirip maçın en net fırsatını yakaladı; ancak sonuçlandıramadı.

Fenerbahçe ikinci yarıya da ilk yarının kopyası gibi, rakip sahada aynı baskıyla başladı. Antalyaspor’lu Paal’ın Nene’ye müdahalesi sonrası kazandığı penaltıyı Talisca gole çevirdi. Son dakikalarda da kaleci hatasının ardından Szymanski’nin kafa golü ile 2-0 yapıp haftayı 3 puanla kapadı.

BEKLENTiLER KARŞILANAMAZ

Ancak skordan, bu maçtan ya da tekil performanslardan bağımsız olarak; artık net bir karar verilmesi gerekiyor. Ya “Sezon sonuna kadar Tedesco ile yola devam” denmeli ya da değişim kararı alınacaksa bu, 1-2 maçlık gözleme bırakılmadan uygulanmalı. Çünkü belirsizliğin tam ortasında ne Tedesco ne de futbolcular, mental olarak bu süreçte beklentileri karşılayamaz.

MEHMET AYAN - FENERBAHÇE'DE HESAP BASİT; NEŞTER ZORUNLU!

Sayın Saran, bu takımın üzerindeki ölü toprağı bir an önce kaldırmalı.

Fatih Terim’in kendisine 17 yaş 7. günde forma verdiği Emre Belözoğlu, Hasan Yakub İlçin’e o kadar güvenmiş ki, 16 yaş 66. günde verdiği şansı iyi değerlendirdiği için dün gece de 11’e koymuş. Burası takdire şayan.

Elbette bekleyerek başlayacaktı Antalyaspor. F.Bahçe’nin malum sosyopskilojisi doğru okuyan Belözoğlu, birinci bölgeye adeta takımın tümünü yığmıştı. Sanırım hoca da beklemiyordu bu durgun başlangıcı. İlk 15 dakika alanına gömülse de deplasman ekibi, sadece gelene kafa vurdu, gideni engelledi, kaleci yumuşacık toplara kolayca hakim oldu. Antalyaspor’un zincirleme ilk 4-5 paslı serisini 15’te gördük.

GECENiN TEK OLUMLU TARAFI ALINAN 3 PUAN

6’sı isabetli 10 şut atmış ilk yarı Fenerbahçe; ne gam! 32’de genç Hasan’ın hatasından kaynaklı pozisyonda bir kez gole yaklaştı ev sahibi. 35’te (ahı ile vahı gitmek için yarışan) Talisca’nın uzak direği denediği vuruş da eh işte kabilinden! Hiçbiri 42’de Antalya’nın Storm bulduğu kontratak kadar heyecan üretmedi.

İkinci yarı başlangıcındaki kısmı coşkuyu ise 49’daki ardışık pozisyonlarda Julian engelledi! 62’de penaltı skoru değiştirse de F.Bahçe oyununun hiçbir yerini değiştiremedi. Oyuncu uyuşukluğunun tribün ataletine, teknik direktör güvençsizliğinin kamuoyuna yansıdığı sarı-lacivertlilerin gecede tutunabileceği tek olumluluk 3 puan...

KAYBEDiLECEK BiR GÜN BiLE OLMAMALI

Sayın Sadettin Saran için hesap basit. Bu takımın üzerindeki ölü toprağını kaldırmak. Gerekçeler aynı olmasa da, (haklı haksız tartışmasından da azade) geçmişte Ali Şen’in Oğuz-Aykut, Holger Osieck’in Rıdvan-Tanju kadro dışıları gibi bir neşter ile gidişatı değiştirmek. Hocayı göndermek en kolayı.

3 puanın büyüsü Samandıra’yı teslim alırsa perşembe günü Nice ile oynanacak karşılaşmada sihir biter. Sadettin bey için kaybedilecek 1 gün bile olmamalı. Bu şarkı böyle bitmez; bu devir böyle sürmez Fenerbahçe’de!