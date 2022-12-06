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Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosu açıklandı! Eksikler...

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Kadro#Sakatlık
Fenerbahçenin Antalya kamp kadrosu açıklandı Eksikler...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 10:56

2022 Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertliler, bu kamp süresinde iki hazırlık maçı yapacak.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada 6-10 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Dünya Kupası'ndan dönen Enner Valencia'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Alioski, Arda Güler, Joao Pedro, Nazım Sangare, Emre Mor, ve Luan Peres kadroya dahil edilmedi. Antalya'da 4 günde iki hazırlık maçı yapacak olan ve tam anlamda hazır futbolcuları kapma alan Fenerbahçe'de İstanbul'da kalan oyuncular bu süreci tedavi ve bireysel çalışmalarla geçirecek.

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Fenerbahçe, Antalya kampında Alanyaspor ve Salernitana ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Armindo Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Kadro#Sakatlık

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