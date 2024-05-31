Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Mourinho için çarpıcı yorum: 'Hayali altıncı kupa, her zaman kazanmayı bilir'

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Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke ve Daily Mail'in Chelsea muhabiri Matt Barlow, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmaya varmasını yorumladı.

Meleke ve Barlow'a Mourinho ile ilgili 4 soru sorduk:

1- Fenerbahçe’nin Mourinho ile anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce pahalı bir tercih mi?

2- Mourinho’nun futbol stili Fenerbahçe’nin genetiğiyle çelişir mi? Defansif oynatmaya kalkar mı?

3- Kariyeri kupalarla dolu Mourinho, bu lig için doz aşırı bir isim mi? Yüzde yüz motive olabilir mi?

4- Jose Mourinho lige ne katar? Marka değerini yükseltir mi? Medyayla, rakiplerle ilişkisi nasıl olur?

UĞUR MELEKE: 200 MİLYON EUROLUK KADROYA BÖYLE BİR TEKNİK DİREKTÖR YAKIŞIR

1- Meslek hayatım boyunca kulüplerin en yüksek maaşı teknik adama vermeleri gerektiğini savundum. 10-15 milyona yıldızlar transfer ediyorsunuz; onlara 4-5 milyon da maaş verebiliyorsunuz. Ama sonra o pahalı futbolcuların başına getireceğiniz hoca için, en kritik pozisyon için, lider için düşük bütçe ayırıyorsunuz. Akıl-mantık dışı bir tavırdı bu zaten.

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FERRARi’YE LPG TAKTIRMAK GiBi

· Aziz Yıldırım’ı başkanlık sürecinde en çok eleştirdiğim konulardan biriydi, “Ferrari’sine LPG taktıran bilge” diye bir yazı yazmıştım hatta seneler önce. Yıldırım bu kez kesinlikle doğru bir fitili ateşledi, 200 milyon Euro’luk kadronun başına bu seviyeye yakışır bir teknik adamla anlaşmak için düğmeye bastı.

MOURiNHO DOĞRU BiR iSiM

· Ayrıca Fenerbahçe’de bir süredir spotlar hep başkanların üzerindeydi. Kulübü 26 senedir Yıldırım-Koç ikilisi yönetiyor, bu seçimle birlikte 30 seneye ulaşacaklar. Fenerbahçe eğer futbolda başarı istiyorsa başkanlar süperstar ışığından vazgeçmeli. Futbol maçları başkanların 5-6 saatlik basın toplantılarıyla değil, sporcuların emeğiyle kazanılıyor.

LiDER KARAKTERLi BiR HOCA

· İşin esas sahipleri teknik adamlar ve sporcular olmalı en önde. Mourinho bu açıdan da doğru bir isim. Lider karakterli. Eğer geçtiğimiz nisan ayında Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ayarında bir isim olsaydı, o Süper Kupa maçına çıkmama kararını kabul etmezdi. Olympiakos ilk maçında da rotasyon yapıp göz göre göre 3-0 geriye düşmezdi.

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FENERBAHÇE'Yİ EMNİYETLİ OYNATMA HATASINA DÜŞMEMELİ

2- Bunu tabii ki haziran ayından öngörmek güç. Ancak Mourinho’nun kariyerinde iyi takımlarla oynadığı ofansif oyun örnekleri de var, 2011-12’de Guardiola’nın Barcelona’sının önünde 100 puan ve 121 golle şampiyon yapmıştı Real Madrid’i mesela. Portekizli Hoca’nın artık 61 yaşında olduğunu, 24 senelik teknik adamlık deneyimi biriktirdiğini de hesaba katarak, son sezonu 99 puan ve 99 golle bitirmiş bir takımı emniyetli oynatmaya kalkma hatasına düşmemeli diye düşünüyor insan.

3 HAFTADA TÜRKiYE’Yi ÇÖZER

· Mourinho 2008’de İnter’le anlaştığında ilk basın toplantısını tamamen İtalyanca yapmış, sonlara doğru bu konudaki bir soruyu, “Aa o konu mu? Vallahi hiç zorlanmadım, İtalyanca’yı öğrenmem sadece 3 haftamı aldı” diye yanıtlamıştı. Türk futbolunun da kendine özgü gerçekleri var, 100 yıllık bir dinamiği var, herhalde onu da 3 haftalık bir sürede anlayacaktır diye umut ediyorum Jose Mourinho.

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AVRUPA'DA KALIYORSA SEBEBİ KUPA KAZANMA İŞTAHI OLMALI

3- Mourinho'nun tarzının Akdeniz ülkeleriyle uyum sağladığını söylemek için kâhin olmaya gerek yok sanırım. Direkt iletişimden yana, beyniyle dili arasında filtre geliştirmeyen, yüksek tutkuyla ve kavgayla yaşayan bir isim. Futbol zaten bir tutku oyunu. Hele bu ülkede o tutkunun dozu birkaç kat fazla. Ben Mourinho’yu Arsenal’dan Ashley Cole’u transfer etmek için ceza yemeyi göze alan, Pogba ile antrenmanda (bence haklı olarak) kapışan, cezalı olduğu Bayern Münih maçında takımıyla konuşmak için soyunma odasına çamaşır sepetine gizlenerek giren bir teknik adam olarak tanıdım. Eğer futbola duyduğu tutkuyu kaybetmiş olsa bence zaten Suudi Arabistan’ı tercih ederdi. Avrupa’da kalıyorsa bunun nedeni hâlâ kupalar kazanmaya olan iştahı olmalı. Türkiye’ye gelme nedeni de bence Avrupa’da altıncı kez bir kupa kazanma hayali.

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BİZİ OLDUKÇA EĞLENCELİ BİR SENENİN BEKLEDİĞİ KESİN

4- Süper Lig şu anda UEFA ülkeler sıralamasında dokuzuncu. Ekonomik değerimizle sportif seviyemiz aşağı yukarı aynı. Dokuzunculuk bizim için zaten ideal pozisyon. Tabii ki hedef yediye-sekize tırmanmak olmalı. O basamaklara tırmanmak için de evet Mourinho gibi, İcardi-Dzeko gibi flaş isimlere de ev sahipliği yapmalısınız. Mourinho’nun Süper Lig’in marka değerine olumlu katkı sağlayacağını umut ediyoruz elbette. Maç önü-sonu demeçlerini de müsabakanın bir parçası olarak kabul eden, zaman zaman konuşacaklarını önceden tasarlayan bir isim. Bizi eğlenceli bir senenin beklediği kesin.

MATT BARLOW: FENERBAHÇE TARAFTARI ÇOK SEVECEK

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1- Jose Mourinho’nun en büyük yeteneği ilgi, dram ve heyecan yaratmaktır. O bir Box Office (kapalı gişe)... Fenerbahçe taraftarı eminim ki onu çok sevecek. Şampiyon yapar mı konusunda kesin konuşamam ama şunları çok rahatlıkla söyleyebilirim: a-) Yapacağı basın toplantıları büyüleyici olacak. b-) Futbolcularına kazanma zihniyetini aşılayacak. c-) Taraftarların ve oyuncularının çıkarları için savaşacak. d-) Rakipleriyle, hakemlerle ve federasyonla tartışma çıkartacak.

KALE ÖNÜNE OTOBÜS ÇEKME BİR EFSANE

2- Mourinho'nun oyun tarzına yönelik ‘kale önüne otobüsün park edilmesi’ benzetmesi bir efsaneden ibaret. Bu deyimi ilk kez Chelsea’de iken takımına karşı savunma yapan rakiplerini eleştirmek için kullanmıştı. Ancak yıllar geçtikçe çoğu antrenörün daha hücuma yönelik bir futbol tarzına yönelmesi nedeniyle bu durum onun aleyhine döndü. Mourinho hâlâ savunmayı, rakiplerini durdurmayı ve kazanmanın yollarını bulmayı seviyor. Ve genellikle bir yolunu bulur. Sadece Tottenham’da kupa kazanamadı. Şunu da unutmayın; Tottenham’da da Lig Kupası finaline ulaşmıştı ve finale birkaç gün kala gönderildi.

CAZİBESİ PEK ÇOK YILDIZI TÜRKİYE'YE ÇEKER

3- Onun cazibesinin marka değerini artıracağını ve bazı yıldız oyuncuları Türkiye’ye çekeceğini düşünüyorum ama Mourinho’nun 10 yıl önceki yıldız kalitesine hâlâ sahip olduğunu iddia edemeyiz... 2004-2014 Mourinho’su ‘özel biri’ idi. Dokunduğu her şey altındı. 2014-2024 Mourinho’su parıltısının bir kısmını kaybetti... Chelsea’nin 2014’ten bu yana lig şampiyonluğu yok... Ama şunu şimdiden söyleyebilirim ki; Türkiye Ligi çok eğlenceli olacak ve dünyanın gözlerini yeniden Fenerbahçe’ye çevirecek.

HALA BİR SAVAŞÇI, DÖVÜŞMEYİ SEVİYOR

4- 2004’te Londra’ya gelen kişi farklıydı. Porto’dan kendine güven dolu, havalı, neler yapabileceğini dünyaya göstermeye kararlı bir şekilde geldi. Ve başardı da. Mourinho dünya futboluna müthiş bir etki yaptı. Enerji ve fikirlerle doluydu. Ancak tarzı düşmanlar yarattı. Şimdi aynı başarıyı gösteremiyor. Artık efsane olarak anılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğramış görünüyor. Ama o hâlâ bir savaşçı. Dövüşmeyi seviyor. Ve kendini kanıtlamak için çalışacak. Fenerbahçe’yi Türk futbolunun zirvesine çıkarma mücadelesinden keyif alacak... Ve daha da ötesine geçecek!