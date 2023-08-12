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Fenerbahçe'nin anlaştığı Cengiz Ünder, bu gece İstanbul'da!

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#Transfer#Cengiz Ünder#Fenerbahçe
Fenerbahçenin anlaştığı Cengiz Ünder, bu gece İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 13:54

Fenerbahçe'nin transferini açıklamaya hazırlandığı Cengiz Ünder'in İstanbul'a geliş saati belli oldu.

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Süper Lig ve diğer kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Fred'in ardından Cengiz Ünder'i de İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin transferini açıklayacağı Cengiz Ünder’i getirecek özel jet Atatürk Havalimanı’ndan kalktı.

GECE İSTANBUL'DA OLACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Saat 21.00’de Marsilya’dan İstanbul’a doğru hareket edecekler. Cengiz Ünder ve temsilcisi saat 00.00’da İstanbul’da olacak.

MAAŞ VE BONSERVİS ÜCRETİ

Sarı lacivertliler, milli futbolcuya 2.5 milyon Euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

RMC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'ya bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro ödeyecek. 

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#Transfer#Cengiz Ünder#Fenerbahçe

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