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Fenerbahçe'nin anlaştığı Cengiz Ünder, bu akşam İstanbul'da! Transfer KAP'a bildirildi

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#Transfer#Cengiz Ünder#Fenerbahçe
Fenerbahçenin anlaştığı Cengiz Ünder, bu akşam İstanbulda Transfer KAPa bildirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 18:00

Fenerbahçe'nin transferini açıklamaya hazırlandığı Cengiz Ünder'in İstanbul'a geliş saati belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten transferin ateşini yakan paylaşım ve sonrasında KAP açıklaması geldi.

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Süper Lig ve diğer kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Fred'in ardından Cengiz Ünder'i de İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçe'nin transferini açıklayacağı Cengiz Ünder’i getirecek özel jet Atatürk Havalimanı’ndan kalktı.

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GECE İSTANBUL'DA OLACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cengiz Ünder ve temsilcisi saat 22.30’da İstanbul’da olacak.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, saat 18:06'da 'Dikkat spoiler içerir' başlıklı bir video paylaşarak Cengiz Ünder transferinin ateşini resmen yaktı.

Videoda milli futbolcunun Avrupa'daki lakabhı 'Undertaker' yer alırken futbolculardan Cengiz Ünder'e ve onun gol vuruşu ve sevinç gösterisine göndermeler yer aldı.

 

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KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini KAP'a bildirdi.

Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.

MAAŞ VE BONSERVİS ÜCRETİ

Sarı lacivertliler, milli futbolcuya 2.5 milyon Euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

RMC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'ya bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro ödeyecek. 

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#Transfer#Cengiz Ünder#Fenerbahçe

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