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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mert Müldür ve Miha Zajc sözleşme imzalamak için İstanbul'da

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#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçenin anlaşma sağladığı Mert Müldür ve Miha Zajc sözleşme imzalamak için İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 01:19

Fenerbahçe'nin Sassuolo'dan transferi Mert Müldür ve sözleşme uzatma konusunda yeniden anlaşmaya varılan Miha Zajc, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mert Müldür için kulübü Sassuolo ile anlaşmaya varırken milli oyuncu İstanbul'a geldi.

Sarı lacivertlilerin sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağladığı Sloven orta saha Miha Zajc da transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Her iki futbolcu da sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

Mert Müldür'le ilgili açıklama yapan Fenerbahçe, "Kulübümüzün kendisi ve kulübü Sassuolo ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurduğu milli futbolcu Mert Müldür, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi." ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig

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