Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mert Müldür ve Miha Zajc sözleşme imzalamak için İstanbul'da

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mert Müldür için kulübü Sassuolo ile anlaşmaya varırken milli oyuncu İstanbul'a geldi.

Sarı lacivertlilerin sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağladığı Sloven orta saha Miha Zajc da transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Her iki futbolcu da sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

Mert Müldür'le ilgili açıklama yapan Fenerbahçe, "Kulübümüzün kendisi ve kulübü Sassuolo ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurduğu milli futbolcu Mert Müldür, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi." ifadelerini kullandı.