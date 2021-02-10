Fenerbahçe'nin kapısından dönen Nenad Bjelica Hırvatistan'ı sallıyor!

Spor Arena Detay | Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de uzatmalar neticesinde Medipol Başakşehir'e elenerek kupaya veda etti.

Ezeli rakibine Kadıköy'de 32 yıl sonra üst üste iki maç kaybeden ve çift kupa parolasıyla başlanan sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı da elinden kaçıran sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut'un oynattığı futbol eleştirilmeye başlandı.

5 MAÇTIR KAZANIYOR

Bu eleştirilerle birlikte, sezon başında ismi Erol Bulut'la birlikte Fenerbahçe için anılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın son dönemdeki performansı merak konusu oldu ve Hırvatistan'da yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi dikkatlerden kaçmadı.

GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Hırvatistan 1. Ligi'nde NK Osijek ile şampiyonluk yarışı veren Nenad Bjelica, 20. haftası geride kalan ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 45 puanı bulunan Osijek, aynı puanla zirvede bulunan Dinamo Zagreb'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Nenad Bjelica yönetimindeki NK Osijek, yalnızca puan olarak takdir toplamıyor. NK Osijek aynı zamanda 15 golle bu sezon ligde 20. hafta itibariyle en az gol yiyen ekip konumunda.

İÇ SAHADA LİDER

Özellikle iç sahada oynadığı futbolla puan tablosunda iddiasını sürdürebilen NK Osijek, sahasında oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı ve topladığı 28 puanla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Sahasında oynadığı maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandırırken kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü.

KADRO DEĞERİ RAKİBİNİN 5'TE BİRİ

Ligde son 5 maçtır kazanan NK Osijek, 20.65 milyon euro değerindeki kadrosuyla ligin en değerli 4. takımı konumunda. Şampiyonluk savaşı verdiği ve aynı puanda takibini sürdürdüğü Dinamo Zagreb ise 103.7 milyonluk euro değerindeki kadrosuyla ligin en pahalı takımı durumunda.

ZİRVEDE KRİTİK MAÇ

Hırvatistan Süper Ligi'nde bu hafta zirveyi paylaşan NK Osijek ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışı için son derece önemli olan müsabadak 13 Şubat Cumartesi günü oynacak. Karşılaşmaya lider Dinamo Zagreb ev sahipliği yapacak.

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