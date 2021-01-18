Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası Ali Koç'tan Mesut Özil, Eden Hazard ve Vedat Muriqi açıklaması!

Süper Lig'de galibiyet serisini 5 maça çıkartan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu;

Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Maçları daha erken koparabilirsek, genç arkadaşlara daha fazla süre verme şansımız olur. 5 maçta 15 atıp, 3 gol yedik. En iyisi takımda bir hava ve inanmışlık var. Aile olma yolunda önemli işaretler görüyorum.

''MESUT'UN İMZA GÜNÜNDE REKOR İSTİYORUM''

Mesut'a ve ailesine, kulübe ve memleketine hoş geldin diyorum. Bizim için önemli olan, Mesut'un bu takımın bir parçası olması ve takıma liderlik etmesi. Şampiyonlukta çok büyük avantaj yaratmasını bekliyoruz. Mesut Özil'in imza gününde Fener Ol ile bir rekor istiyorum. Mesut'un diğer yabancılardan farkı var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu.

''HAZARD MI? SİZE ŞAŞIRIYORUM''

Eden Hazard mı? Size de şaşırıyorum. Böyle bir şey yok. Hazard için bir girişimimiz olmadı.

''VEDAT MURIQI İÇİN BİR ŞEY YOK''

Vedat Muriqi ile ilgili hocamızdan ve Emre Belözoğlu'ndan gelen bir şey yok. Vedat'ın dönmesiyle ilgili de bildiğim bir şey yok. Vedat'ı seven bir ağabeyi olarak inşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde başarı gösterir diyorum. Diego Perotti için ise çok üzülüyorum.

Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntımız devam ediyor. Röportajlarda ne oldu bilmiyorum ama sanırım giyilen tişörtü beğenmedikleri için röportajlar yayınlanmadı. Biz adil, tarafsız, eşit bir yayın ilkesi istiyoruz.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...