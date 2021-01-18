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GeriFutbol Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 21:16 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması!

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Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de galibiyet serisini 5 maça çıkartan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu;

Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Maçları daha erken koparabilirsek, genç arkadaşlara daha fazla süre verme şansımız olur. 5 maçta 15 atıp, 3 gol yedik. En iyisi takımda bir hava ve inanmışlık var. Aile olma yolunda önemli işaretler görüyorum.

Mesut'a ve ailesine, kulübe ve memleketine hoş geldin diyorum. Bizim için önemli olan, Mesut'un bu takımın bir parçası olması ve takıma liderlik etmesi. Şampiyonlukta çok büyük avantaj yaratmasını bekliyoruz.

Fenerbahçenin Ankaragücü galibiyeti sonrası Ali Koçtan Mesut Özil açıklaması

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