Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması!

Süper Lig'de galibiyet serisini 5 maça çıkartan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu;

Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Maçları daha erken koparabilirsek, genç arkadaşlara daha fazla süre verme şansımız olur. 5 maçta 15 atıp, 3 gol yedik. En iyisi takımda bir hava ve inanmışlık var. Aile olma yolunda önemli işaretler görüyorum.

Mesut'a ve ailesine, kulübe ve memleketine hoş geldin diyorum. Bizim için önemli olan, Mesut'un bu takımın bir parçası olması ve takıma liderlik etmesi. Şampiyonlukta çok büyük avantaj yaratmasını bekliyoruz.

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