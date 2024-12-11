Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferini resmen duyurdular! Bonservis detayı ve menajerinin açıklaması...

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Ligde ve Avrupa'da hedefleri doğrultusunda yoğun fikstüre karşılık yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası transfer çalışmalarına hız verildi.

Beşiktaş deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası lider Galatasaray ile puan farkının 6'ya çıkmasıyla düğmeye basan sarı lacivertli ekibin yönetimi, devre arasında kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

10 NUMARAYA TALISCA

Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer görüşmelerini yürüten Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonu için gündeminde tanıdık bir isim var: Anderson Talisca...

Neredeyse her transfer döneminde Süper Lig kulüpleriyle adı anılan Talisca için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyor.

OLUMLU İLERLİYOR

Son olarak katıldığı bir televizyon programında konuşan Fenerbahçe Futbol şubesinden sorumlu yönetici ve basın sözcüsü Acun Ilıcalı, bu transfere yeşil ışık yakmıştı.

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Talisca transferinde ilerleme kaydedildiğini ancak henüz bir anlaşma olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Benim Amrabat mesaim gece gündüz 2 ay sürdü. Fiorentina ile görüşmeler, Amrabat'ın gelen teklifleri sürekli reddetmesi, Mario Branco, gecesini gündüzüne katıyor. Branco ile 3 saat konuşuyorum, nasıl geçiyor bilmiyorum. Orada satranç var. Futbol onu aldım olay değil. Maliyetler çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız." diye konuşmuştu.

DETAYLARI İNGİLİZLER DUYURDU

Ada basınından TeamTalk'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Talisca için Al-Nassr'a resmi transfer teklifini İletti.

Haberde 30 yaşındaki yıldız için yapılan teklifin detayları paylaşılmazken görüşmelerin resmiyet kazandığı ve tarafların olumlu şekilde yol ilerlediği aktarıldı.

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BONSERVİSİNDE İNDİRİM

Geçtiğimiz günlerde Suudi basınındaki haberlere göre Al-Nassr'ın 30 yaşındaki futbolcuyu göndermek istediği belirtilmişti.

TeamTalk'ta ise bu iddialar desteklendi ve Suudi kulübünün Talisca transferini kolaylaştırmak için bonservis beklentisini aşağıya çekebileceği yazıldı. Bu gelişmenin Fenerbahçe'nin elini rahatlatacağı ve transferde ihtimallerin her geçen gün daha da arttığı kaydedildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Goal'e yaptığı açıklamada; “Fenerbahçe, Ocak'ta Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğru. Ancak anlaşıldı haberleri doğru değil. Herhangi bir anlaşma yok.” ifadelerini kullandı.

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TALISCA TEKNİK KARARLA KADROYA ALINMADI

Suudi Arabistan Pro Lig'in 13'üncü haftasında Al Ittihad ile Al Nassr karşı karşıya gelirken Stefano Pioli, maç kadrosuna dahil etmediği Anderson Talisca'nın herhangi bir sakatlığı olmadığını dile getirdi.

8 GOL ATTI

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti ve 1275 dakika sahada kaldı.