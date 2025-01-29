Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi sonrası olay itiraf: Pioli anlamsız şekilde vazgeçti | Ronaldo ile ilişkisi iyi değildi

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Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan ve sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer sezonuna oldukça hızlı bir giriş yaptı. Diego Carlos ve Milan Skriniar transferlerini bitiren sarı - lacivertliler, Anderson Talisca'yı da kadrosuna katarak taraftarlarını heyecanlandırdı.

Şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Al-Nassr kulübü, Anderson Talisca'ya 'Teşekkürler, her zaman kalbimizde olacaksın' ifadeleriyle veda etti.

TALİSCA TRANSFERİNİ AL-NASSR'A SORDUK

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin Al-Nassr'a etkisini Suudi meslektaşlarımız Abdalaala Hussein Sakair ve Ibrahim Al Saleh'e sorduk.

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İşte cevaplar...

ABDALAALA HUSSEIN SAKAIR

"PIOLI ANLAMSIZ ŞEKİLDE VAZGEÇTİ"

Anderson Talisca'nın ayrılığı, Al-Nassr'ın oyun sistemini olumsuz olarak etkiler mi?

Aslında Talisca, Al-Nassr takımındaki en etkili oyuncuydu. Gol atıyor ve doğru paslar atarak gol şansları yaratmaya katkıda bulunuyordu. Ancak İtalyan teknik direktör Stefano Pioli, Talisca'yı iyi kullanamadı ve anlaşılmaz bir şekilde ondan vazgeçmeye karar verdi. Talisca'nın Al-Nassr'a teknik olarak harika bir katkı sağladığını düşünüyorum. Brezilyalı futbolcunun oluşturduğu büyük bir potansiyel var. Al-Nassr, Talisca'nın yerini daha büyük potansiyel oluşturacak bir oyuncuyla doldurmazsa takım bundan etkilenecektir.

"RONALDO İLE İLİŞKİSİ ÇOK İYİ DEĞİLDİ"

Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca'nın ayrılığı sonrası 1000 gol barajına ulaşmakta zorluk yaşar mı?

Cristiano Ronaldo saha içinde çok değerli bir oyuncu. Herkes topu Cristiano Ronaldo'ya aktarmaya çalışıyor ve güveniyor ama ortada bir gerçek var ki artık eskisi gibi değil. Yaşının büyük bir etkisi var. Dürüst olmak gerekirse Talisca ve Ronaldo'nun ilişkisinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden Talisca'nın ayrılışının Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefini olumsuz anlamda etkilemeyecektir.

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IBRAHIM AL SALEH (ARIYADHIAH):

"AL-NASSR BİR YILDIZ CEPHANELİĞİ"

Talisca'nın harika ve oldukça etkili bir yıldız olduğuna şüphe yok. Ancak Al-Nassr'ın bir yıldız cephaneliği var ve tek bir oyuncuya bağlı değil. Kulüp yörüngesinin şu anda yükselişte olduğunu söyleyebilirim.

"TALISCA'NIN AYRILIĞI RONALDO'YA ENGEL OLMAZ"

Cristiano Ronaldo büyük bir yıldız ve gol atmaya devam ediyor. Şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi'nin en çok gol atan oyuncusu. Kendisinin gollerine devam edeceğine ve 1000 gol barajını geçeceğine inanıyorum. Rekoru kıracaktır ve Talisca'nın ayrılığı buna engel olmaz.