Fenerbahçe’nin Anderlecht karşısında tur için sahaya çıktığı maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Belçika’nın başkenti Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

İLK MAÇI FENERBAHÇE 3-0 KAZANDI

Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11’LER

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Leoni, Degreef, Strooykens, Huerta, Vasquez

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, Anderlecht ile oynadığı son 5 resmi maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Anderlecht, Avrupa Ligi’nde oynadığı son 3 maçı kaybetti.

Fenerbahçe oynadığı son 12 resmi maçta 10 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Anderlecht’in iç sahada oynadığı son 4 Avrupa Ligi maçının ilk yarıları 1,5 gol üstü bitti.

MİSLİ YAZARI CAN TONGO’NUN YORUMU

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Sarı-Lacivertli takımın Anderlecht karşısında ilk maçta Kadıköy’de işini bitirdiğini söyleyebiliriz. 3-0’lık galibiyet rövanş maçı için son derece yeterli bir skor. Hafta sonu Galatasaray derbisi nedeniyle Mourinho‘nun bu maçta nasıl 11 çıkaracağını merak ediyorum. Bazı oyuncuları dinlendirme ihtimali söz konusu olabilir. Fenerbahçe’nin deplasmanda yine gol bulacağını düşünüyorum. Ev sahibi Anderlecht de gol atacaktır. Karşılıklı gol var tercih edilebilir.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %17’si Fenerbahçe galibiyetinden yana.

KRİTİK MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Anderlecht galibiyetine 2.29 yerine 2.42, beraberliğe ise 3.20 yerine 3.38 oran veriliyor. Fenerbahçe’nin galibiyetinin oranı ise 2.27 yerine 2.36 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir

3 FARKLI YENİLMEDİĞİMİZ SÜRECE SORUN YOK

Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.

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Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek. Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE’DE 4, ANDERLECHT'TE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

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Rakip Anderlecht'te ise Dolberg, Edozie, Verschaeren ve Dao, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 29 MAÇTA SADECE 5 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 29 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 10 da beraberlik yaşadı.