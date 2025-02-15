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Fenerbahçe'nin Anderlecht galibiyeti Belçika basınında: 'Cehennemde acı yenilgi!'

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#Fenerbahçe#Anderlecht#Belçika Basını
Fenerbahçenin Anderlecht galibiyeti Belçika basınında: Cehennemde acı yenilgi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 07:00

Belçika basını, temsilcileri Anderlecht'in Fenerbahçe deplasmanında aldığı yenilgi için çarpıcı ifadeler kullandı.

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Belçika basını, Avrupa Ligi’ndeki temsilcileri Anderlecht’in deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-0 yenildiği maç ile ilgili yorumlarında, iki takım arasındaki güç farkına dikkat çekerken Karadağlı hakem Nikola Dabanovic’e de eleştirilerde bulundu:

HLN: Anderlecht hakemden şikayetçi olabilir ama aynı zamanda Fenerbahçe tarafından kolayca alt edildi.

7sur7: Anderlecht Türkiye’de tokat yedi. Kâbus gibi bir maç yaşadı.

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Lesoir: İstanbul cehenneminde acı bir yenilgi! Anderlecht’in elenme ihtimali çok yüksek.

Walfoot: Maçın temposuna ayak uyduramayan ve hakem baskısı altında ezilen Anderlecht’in işi mucizeye kaldı.

RTL: Felaket bir hakem yönetimi ve hüsran. Anderlecht, Fenerbahçe karşısında tüylerini döktü.

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#Fenerbahçe#Anderlecht#Belçika Basını

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