Fenerbahçe’nin Amara Diouf transferi ile ilgili kafa karıştıran açıklama! Başkan konuştu

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Fenerbahçe, Senegalli 17 yaşındaki süper yetenek Amara Diouf ile anlaşma sağlamış, oyuncunun İstanbul’da yönetimle görüşme yaptığı yazılmıştı.

Diouf’un geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle henüz oynayamadığı, Fenerbahçe’nin oyuncuyu sağlık testinden geçireceği ifade edilmişti.

ANLAŞMA SUYA MI DÜŞTÜ?

Yaşanan bu gelişmenin akabinde, Amara Diouf’un mevcut kulübü Generation Foot’un ortağı olan Fransız Metz kulübünün başkanı Bernard Serin konuştu.

Serin yaptığı açıklamada kafa karıştıran ifadeler kullandı ve Amara Diouf’un, gidemeyeceğini söyledi.

İşte o sözler:

Generation Foot’taki sözleşmesini uzatmasını istiyoruz çünkü 18 yaşına gelmeden Senegal’den ayrılamaz. Kural bu. Henüz 17 yaşında. Bir sonraki sözleşmesini Senegal’de imzalaması gerekiyor. Sadece bir yıllığına bile olsa 18 yaşına gelmeden, yani 2026 Haziran’dan önce Senegal’den ayrılamaz.

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Muazzam niteliklere sahip bu çocuğa çok bağlıyız. Onun mantıklı yolu seçmesini umuyoruz. İyi koşullarda ve başarılı bir şekilde iyileşmeli.