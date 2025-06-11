×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’nin Amara Diouf transferi ile ilgili kafa karıştıran açıklama! Başkan konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahce Transfer#Amara Diouf#Transfer Açıklaması
Fenerbahçe’nin Amara Diouf transferi ile ilgili kafa karıştıran açıklama Başkan konuştu
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 16:40

Fenerbahçe’nin bir süre önce Afrika’nın en yetenekli genç futbolcuları arasında gösterilen Amara Diouf’u kadrosuna kattığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Amara Diouf’un kulübü Generation Foot’un ortağı olan Metz kulübünün başkanı konuştu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Senegalli 17 yaşındaki süper yetenek Amara Diouf ile anlaşma sağlamış, oyuncunun İstanbul’da yönetimle görüşme yaptığı yazılmıştı.

Diouf’un geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle henüz oynayamadığı, Fenerbahçe’nin oyuncuyu sağlık testinden geçireceği ifade edilmişti.

Fenerbahçe’nin Amara Diouf transferi ile ilgili kafa karıştıran açıklama Başkan konuştu

ANLAŞMA SUYA MI DÜŞTÜ?

Yaşanan bu gelişmenin akabinde, Amara Diouf’un mevcut kulübü Generation Foot’un ortağı olan Fransız Metz kulübünün başkanı Bernard Serin konuştu.

Serin yaptığı açıklamada kafa karıştıran ifadeler kullandı ve Amara Diouf’un, gidemeyeceğini söyledi.

İşte o sözler:

Generation Foot’taki sözleşmesini uzatmasını istiyoruz çünkü 18 yaşına gelmeden Senegal’den ayrılamaz. Kural bu. Henüz 17 yaşında. Bir sonraki sözleşmesini Senegal’de imzalaması gerekiyor. Sadece bir yıllığına bile olsa 18 yaşına gelmeden, yani 2026 Haziran’dan önce Senegal’den ayrılamaz.

Haberin Devamı

Muazzam niteliklere sahip bu çocuğa çok bağlıyız. Onun mantıklı yolu seçmesini umuyoruz. İyi koşullarda ve başarılı bir şekilde iyileşmeli.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahce Transfer#Amara Diouf#Transfer Açıklaması

BAKMADAN GEÇME!