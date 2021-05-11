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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin altın golcüsü Enner Valencia

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31 yaşındaki sarı lacivertli oyuncu hepsi birbirinden değerli 11 gol, 4 asist üretti. Valencia’nın skora yaptığı katkı Kanarya’yı şampiyonluk yarışında tutmakla kalmadı, ayrıca 18 milyon TL’nin üzerinde performans primi alınmasını sağladı.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sezon başı bedelsiz transfer edilen ve 1.8 milyon Euro imza parası karşılığında 3 yıllık anlaşma yapılan Enner Valencia, skora yaptığı katkıyla Fenerbahçe’yi sırtlayan isim oldu. Ekvadorlu, golleri asistleriyle bugüne dek Fenerbahçe’ye direkt 16 puan kazandırdı. Valencia’nın neredeyse tüm golleri ve asistleri takımı mağlubiyetten beraberliğe ya da beraberlikten galibiyete taşıdı.

Santrfora geçince patladı

Erol Bulut döneminde kanatta oynatılan ve 5 gol, 2 asist kaydeden 31 yaşındaki forvet, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle santrfora geçti ve esas katkıyı burada yaptı. Belözoğlu dönemindeki 8 maçta 6 gol atan ve 2 gol pası veren Valencia toplamda 11 gol, 4 asiste ulaştı. Fenerbahçe, Valencia’nın direkt puan kazandırdığı maçlarda 18,2 milyon TL performans primi aldı.

Enner Valencia son olarak Ankaragücü maçının 90+6. dakikasında F.Bahçe’yi 2-1 galibiyete taşıyan golü attı.

Fenerbahçenin altın golcüsü Enner Valencia

Fenerbahçenin altın golcüsü Enner Valencia

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