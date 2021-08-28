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GeriFutbol Fenerbahçe'nin Altay maçı kadrosunda 4 eksik
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Futbol
Haber Giriş: 28.08.2021 - 19:58 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Altay maçı kadrosunda 4 eksik

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Fenerbahçe'nin Altay maçı kadrosunda 4 eksik

Süper Lig'in üçüncü haftasında Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklanırken 4 isim yer almadı.

Sarı lacivertlilerin 21 kişilik kadrosunda sakatlığı bulunan İrfan Can, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Filip Novak yer almadı.

Sarı-Lacivertli takımın Altay maçı kadrosu

Altay, Berke, Ertuğrul, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Nazım Sangare, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Fatih Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih, Valencia, Samatta.

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