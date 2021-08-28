Fenerbahçe'nin Altay maçı kadrosunda 4 eksik
Süper Lig'in üçüncü haftasında Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklanırken 4 isim yer almadı.
Sarı lacivertlilerin 21 kişilik kadrosunda sakatlığı bulunan İrfan Can, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Filip Novak yer almadı.
Sarı-Lacivertli takımın Altay maçı kadrosu
Altay, Berke, Ertuğrul, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Nazım Sangare, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Fatih Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih, Valencia, Samatta.