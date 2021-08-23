Son Dakika: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth aşkı! Ozan Tufan formülüyle... - Transfer Haberleri

Son Dakika... Fenerbahçe Alexander Sörloth transferi için tüm olanakları zorluyor. Süper Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız tamamlayan Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'dan verim alınamaması forvet transferini zorunlu kılıyor. Bu bölgede hata yapmayan istemeyen sarı lacivertliler, iki sezon öncesinin gol kralı Alexander Sörloth'u ısrarla transfer etmek istiyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA TEKLİFİ



Fenerbahçe'nin Sörloth'un bonservisinin bulunduğu Leipzig takımıyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edililrken transferle ilgilil sözleşme detayları konuşulmaya devam ediyor. Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralayan Fenerbahçe, Sörloth'u da aynı şekilde bitirme hedefinde.

Kesin anlaşmanın sağlanması durumunda oyuncu bu yıl kiralık olarak forma giyecek. Önümüzdeki sezon ise zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Norveçli oyuncunun transferini 8-10 milyon euro bandında bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin bu transferde İtalya ve Fransa'daki rakiplerinden daha iyi teklif yaptığı konuşuluyor.





SÖRLOTH TÜRKİYE'DE NELER YAPTI?

Sörloth, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu kaydettiği 24 golle gol kralı olarak tamamladı. Norveçli futbolcu, ligde 34 maçta 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 karşılaşmada 7, Avrupa kupalarında ise 8 mücadelede 2 gol olmak üzere 49 müsabakada 33 kez fileleri havalandırdı. Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da kulüp tarihine geçti. Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR



Alexander Sörloth; futbola doğduğu ülke olan Norveç'te başladı. RBK, Rosenborg, Bodo/Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor ve RB Leipzig gibi kulüplerde forma giydi. 25 yaşındaki Norveçli golcünün RB Leipzig ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

"TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR"

Leipzig'i yakından takip eden Alman gazeteci Guido Schafer, Alexander Sörloth hakkında TRT Spor'a "Teknik direktör Jesse March, Sörloth'un antrenmanlardaki formunu beğendi ancak kulübün beklentilerini karşılayamayacak bir profi̇lde gördü. Bu gelişme sonrası Leipzig oyuncuyu bonservisiyle vermeye karar verdi. 15 milyon euro gi̇bi bir beklentileri var. Sörloth'un ilk tercihi Avrupa'da kalmak istiyor. Oyuncuyla ilgilenen takımlar var ancak Leipzig şu an sadece Türk temsilcileriyle görüşme halinde" şeklinde bir demeç vermişti.