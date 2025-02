Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçına dair kritik yorum! 'Mourinho tuzağa düşmedi'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 23. haftasında, zirve mücadelesi veren Fenerbahçe kritik Alanya deplasmanındaydı. Sarı lacivertliler, puan kaybının kritik olduğu haftalara girilirken, Alanya'dan kayıpsız ayrıldı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederken goller Sebastian Szymanski ve yeni transfer Anderson Talisca'dan geldi. Sarı lacivertliler bu sonuçla lider Galatasaray'a karşı zirve takibini sürdürdü.

USTA İSİMLER FENERBAHÇE'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a karşı aldığı galibiyeti Hürriyet'un usta kalemleri Fırat Aydınus ve Güntekin Onay değerlendirdi.

Fırat Aydınus'un yazısı:

İstediğini alacak kadar oynadı ve hedefine ulaştı!

Fenerbahçe, devreyi 2-0 önde kapattıktan sonra ikinci yarı skoru koruyamaya odaklandı.

Fenerbahçe, adına ilk yarı itibarıyla bu oyun bu skoru vadetmemiş olsa da, her an her şeyi yapabilecek kalitedeki Tadic-Talisca-Dzeko üçlüsüne zaman zaman Oğuz da eklenince, ilk 45 dakika 2-0 geçildi. Özellikle Dzeko’nun orta sahaya kadar gelerek defansı üzerine çekip, tek topta boşalan alanlara pasları aktarması... Tadic-Talisca-Dzeko üçlüsünün kısa paslaşmaları; ki ilk denemede Talisca kaleciyle karşı karşıya kaldı... Sonra bu üçlüye eklenen Oğuz’un asistinde Szymanski’nin golü atması... İkinci gol de Beşiktaş’ta iken buna benzer kafa gollerine şahit olduğumuz Talisca ile geldi.

BEŞ STOPERİN BİRİ KALDI

Sonuçta Fenerbahçe, düşük tempolu geçen ilk yarıyı bu oyuncuların becerileri sayesinde 2-0 önde kapattı. Bu yarıya dair bir başka önemli not; Fenerbahçe’nin orijinal 5 stoperinden sadece 1 tane sağlam oyuncu kalması ve maça yedek başlayan Sofyan Amrabat’ın mecburen bu mevkide oynaması idi. Talisca, fiziksel açıdan tam kapasiteyle hazır olmasa da, topla buluştuğunda çok etkili idi.



Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hariç son 7 haftada ilk kez birinci devre gol yemedi. Ve son 8 resmi karşılaşmanın ilk kez ikinci yarısında gol atamadı. Tabii bunda Fenerbahçe ve Mourinho’nun mantalitesi önemli rol oynadı. İhtiyacı olanı aldıktan sonra oyun kurgusunu değiştiren Fenerbahçe, ikinci devrede 2-0’ı korumaya odaklandı ve hedefine ulaştı.

Güntekin Onay'ın yazısı:

Jose Mourinho tuzağa düşmedi!

Fenerbahçe çok doğru ve akılcı bir oyun sergileyip, Alanya'ya pozisyon vermedi.

Fenerbahçe, hafta içindeki Erzurum maçında üç stoperini birden sakatlıklar nedeniyle kaybetti. Dün Alanya’da da henüz 12. dakikada Çağlar Söyüncü sakatlanıp çıktı. Buna rağmen Jose Mourinho bir çözüm üretebildi ve Sofyan Amrabat’ı savunmanın merkezinde oynattı.





Bu kadar eksiğin olduğu bir Fenerbahçe’nin, son üç resmi maçında kazanan, çıkıştaki Alanyaspor’a karşı çok zorlanacağını düşünüyorduk. Belli ki Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu tüm planını Fenerbahçe’nin arkada bırakacağını umduğu geniş alanlar üzerine yapmış. Ancak Mourinho bu tuzağa düşmedi ve Alanyaspor’a geçiş imkanı tanımadı. Rakibinin fazla üstüne gidip maçı set hücumuna çevirerek Alanya yarı sahasına yerleşmedi.

EDIN DZEKO BİR BAŞKA

Fenerbahçe, Alanyaspor’un tuzağına düşmezken, bu anlayışla çok büyük hücum zenginliği yaşamamasına rağmen, başta Edin Dzeko olmak üzere usta ayaklarıyla skoru almayı bildi. 39 yaşına gelen Boşnak santrfor, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca ile gelen iki golde de ilk bağlantıyı yapan oyuncu. Sarı lacivertli takım Edin Dzeko ile hücuma çıkıp rakip yarı sahaya geçebiliyor. Dzeko olmasaydı, dünkü 11, kenar oyuncuları Filip Kostic ve Oğuz Aydın’ı bu kadar iyi kullanamazdı. Dzeko, takım savunmadan çıkarken hep doğru açıda pas kanalına giriyor, sırtı dönük topu alıyor ve asla kaybetmeden doğru servislerle arkadaşlarını hücuma çıkartıyor.

Dün Fenerbahçe, çok doğru ve akılcı bir oyun sergiledi, Alanyaspor’a pozisyon vermeden önemli bir 3 puanın sahibi oldu.