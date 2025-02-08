Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! 9 eksik var

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor’un konuğu olacak.

Maçın hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür yer almadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca uzun süreli sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de maç kafilesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve takımdan kiralık olarak ayrılması gündemde olan Ognjen Mimovic de Alanyaspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Cenk Tosun