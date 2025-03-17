Fenerbahçe'nin ağır darbe aldığı Samsunspor maçı sonrası Mourinho'ya sert eleştiri: 'Geçen sezon 30 gol katkısı yaptı, bu sezon kayıp!'

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Süper Lig’in 28’inci haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı.

Mücadelenin ilk yarısında topa daha çok sahip olan Fenerbahçe oldu. İlk yarıda oyunun hakimi olan sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın ve Dzeko ile girdiği pozisyonları değerlendiremezken takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıda da topa sahip olan taraf daha çok Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncu değişikliklerinin ardından Szymanski ve En Nesyri ile gole yaklaşsa da pozisyonları değerlendiremedi. Konuk ekipte ilk yarı sarı kart gören Mouandilmadji, 76’ncı dakikada hakem Cihan Aydın’a itirazlarının ardından ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışında kaldı.

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KADIKÖY'DE GOLSÜZ BERABERLİK

Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe oyunu tamamıyla rakip alana yıktı. Mücadelenin uzatma anlarında da Fenerbahçe, Dzeko ve En Nesyri ile skoru değiştirecek pozisyonlar girse de bunları değerlendiremedi ve mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

MOURİNHO’DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda Rangers ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasının 11’inde 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Szymanski ve En Nesyri’nin yerlerine Livakovic, Djiku, Oğuz Aydın, Tadic ve Dzeko’yu 11’de görevlendirdi.

UĞUR MELEKE: 30 GOLLÜ İRFAN CAN'IN KAYIP SEZONU!

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştüğü maçı Hürriyet yazarı Uğur Meleke bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte Meleke'nin o değerlendirmeleri;

'Glasgow’daki tarihi kapışmadan 66 saat sonra Samsunspor önüne çıktı Fenerbahçe. 66 saatin rejenerasyon için yeterliliği, farklı fikirlerin olabileceği gri bir konu.

Perşembeleri iki ayrı Avrupa kupası birden oynandığından, bu takımların bir kısmının pazar günü sahaya çıkmaları normal değerlendirilebilir. Bu kadar müsabakayı, bu kadar fazla ülkenin pazartesi gününe kaydırmaları her zaman mümkün olmuyor. Milli maç arasına da girildiği için, Rangers da dün öğleden sonra oynadı Celtic maçını. Ancak önceki gün Real Madrid kulübünün yaptığı gibi bu konuya şiddetle itiraz edenler de var.

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Ancelotti bir daha 72 saatten az dinlenerek La Liga maçına çıkmayacaklarını söyledi mikrofonlara. Tabii ki aynı Real Madrid’in futbolcuların üzerindeki maç yükünün artışından bire bir sorumlu olması da ironik! Avrupa Süper Ligi projesi yüzünden Şampiyonlar Ligi böyle tuhaf bir formata geçti. Ve gruplardaki maç sayısı da 6’dan 8’e çıktı.

OĞUZ AYDIN ÇOK DENEDi

Peki dün Fenerbahçe 66 saatlik kısa aradan fiziksel olarak etkilenmiş gözüktü mü? Bu soruyu yanıtlamak zor. Ancak Nesyri, Szymanski, Kostic gibi yıldızlarının 90 dakikalık kondisyonunun olmadığını düşündü Mourinho.

Bu da Fenerbahçe’nin oyununu renksizleştiren bir faktördü haliyle. Fenerbahçe’nin dünkü 2 puan kaybını, 66 saat detayı dışında dört faktöre daha bağlayabiliriz:

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1-) Dün Fenerbahçe, neredeyse maçın üçte ikisini sadece Oğuz’un üzerinden oynadı. Oğuz çok etkiliydi, iki iyi şut, 3-4 başarılı orta yaptı. Ama arkadaşları değerlendiremedi fırsatları.

2-) Thomas Reis iyi bir merkez savunması yaptırdı takımına. Ve Fenerbahçe’yi sadece kenar ortalarına zorladı. Sarı-lacivertliler, son bölümdeki etkili akınlarında da Okan’a takıldılar.

3-) Başlangıçta Dzeko-Talisca ikilisi etkisizdi. Dzeko, derinde Nesyri’nin arkasında daha fonksiyonel.

4-) Tadic’te gözle görülür bir düşüş var. Mourinho’nun Şubat-Mart’ta yoğunlaşan bu fikstürde oyun kurucu rolünde İrfan Can’a daha fazla dakika vermesi ve daha erken kazanması gerekirdi. Geçen sezon tüm cephelerde tam 30 gol katkısı yapmıştı İrfan Can.'