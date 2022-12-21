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Fenerbahçe'nin Aboubakar transferine Cristiano Ronaldo şartı! Diğer adaylar...

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#Transfer#Fenerbahçe#Jorge Jesus
Fenerbahçenin Aboubakar transferine Cristiano Ronaldo şartı Diğer adaylar...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 10:15

Jorge Jesus yönetiminde hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoluna başarılı bir şekilde devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna yıldız bir golcü eklemenin hesaplarını yapan Sarı-lacivertli kulübün planı belli oldu.

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Fenerbahçe Yönetimi, devre arası transfer dönemi için teknik direktör Jorge Jesus ile sık sık toplantı yapıyor. Sezon başında Portekizli hocanın istediği transferlerin büyük bölümünü gerçekleştiren Başkan Ali Koç ve kurmayları alınan sonuçlardan memnun kalınca devre arasında da Jesus'un belirlediği isimler üzerinden transfer harekâtına imza atmayı hedefliyor.

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JESUS ONAY VERDİ, ABOUBAKAR 'EVET' DEDİ

Fenerbahçe bu doğrultuda başarılı bir Dünya Kupası geçiren Vincent Aboubakar’ı listesine almış ve girişimler başlamıştı. Fanatik'in haberine göre Kamerunlu yıldızla prensip anlaşmasına varılması uzun sürmedi. Türkiye’ye dönmeye yeşil ışık yakan tecrübeli forvet, Sarı-Lacivertliler’e ‘evet’ dedi.

TRANSFERE 'RONALDO' ŞARTI

Gözler, golcü oyuncunun kulübü Al-Nassr’a çevrildi. Suudi temsilcisi, Aboubakar’ı göndermeye sıcak bakıyor. Aboubakar'ı göndermeden önce transfer yapmak isteyen Al Nassr'ın hedefi Cristiano RONALDO. Portekizli yıldıza tarihi bir teklif yapan ve beklemeye çekilen Suudi Arabistan ekibi, transferin gerçekleşmesi halinde Aboubakar'ın ayrılmasına izin verecek.

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ALTERNATİFLER HAZIR

Sarı-Lacivertliler, Abobuakar için beklemeye geçse de alternatif isimler için de girişimleri devam ettiriyor. Antalyaspor’un golcüsü Haji Wright, Bristol City’den Antoine Semenyo, Slavia Prag’dan Peter Olayinka ve Jeobnuk’dan Cho Gue-sung; Fenerbahçe’nin listesindeki diğer forvet adayları konumunda. Yönetimin hedefi, 12 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemine kadar golcü işini bitirmek ve transfer penceresi açılır açılmaz yeni yıldızı İstanbul’a getirmek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Jorge Jesus

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