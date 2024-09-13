Fenerbahçe'nin 8 numara transferi Medina için '75 milyon euroluk' benzetme: 'Onun geleceğini görüyorum'

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Yeni sezon için kadrosunu oluşturan Fenerbahçe, bir yandan da geleceğe yönelik yatırım yapmak için potansiyeli yüksek olan genç futbolculara yöneldi. Sarı-lacivertli ekip, Boca Juniors ile Cristian Medina'nın transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile 5 yıllık anlaşmaya varan genç yıldızın devre arası transfer döneminde takıma katılacağı öğrenildi. Arjantin ekibiyle şu ana kadar 156 maça çıkan Medina, takımına 9 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Arjantinli gazeteciler, 22 yaşındaki futbolcunun potansiyeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ARJANTİNLİ GAZETECİLERDEN ‘CRİSTİAN MEDİNA’ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

PABLO CECCHINI (TN DEPORTIVO):

“MEDİNA, OYUNU RAHATLIKLA KURABİLEN BİR 10 NUMARA”

Cristian Medina; çok dinamik, hızlı ve bire birde etkili olan genç bir futbolcu. Medina, defansif orta saha oyuncularının önünde oyunu rahatlıkla kurabilen bir 10 numara. Boca Juniors Teknik Direktörü Diego Martínez, onu hücumda kilit adam olarak tutuyor. Bireysel performans anlamında 2024 yılını iyi bir şekilde geçirdi ancak Boca Juniors’un şimdiye kadarki kolektif gelişimi ona uyum sağlayamadı. Yaşı henüz genç ve hedeflediği oyuncuya dönüşmek onun elinde.

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“SPORTİF VE EKONOMİK AÇIDAN GETİRİ SAĞLAYAN HARİKA BİR YATIRIM OLABİLİR”

Fenerbahçe'nin ödediği bonservis bedeli ilk bakışta yüksek gibi görünüyor ama düzgün bir şekilde gelişirse Fenerbahçe'ye sportif ve ekonomik açıdan getiri sağlayan harika bir yatırım olabilir. Medina'nın geleceği parlak ancak istikrarlı olması ve her maçın 90 dakikasında aynı seviyeyi koruması gerekiyor. Medina, mükemmel özellikleri olan bir futbolcu ancak geliştirmesi gereken yönleri de var. Nasıl bir oyuncu olduğunu göstermesi ona bağlı.

“MOURİNHO, MEDİNA’NIN GELİŞİMİ İÇİN KİLİT ROL OYNAYACAK”

Teknik direktör Jose Mourinho, Medina'nın gelişimi için kilit rol oynayacak. Medina'nın sahadaki taktiksel plan için öğrenmesi gereken çok şey var. Planlama konusunda üst düzey bir isim olan Mourinho, Medina'nın her maçta daha taktiksel hareket etmesini ve kararlı olmasını sağlamak için mükemmel bir teknik direktör. Medina, hücum hattında iş birliği kurmak için ideal bir futbolcu. Bu yüzden orta sahada Kostic ve Szymanski ile görev yaptığında daha da güçleneceğini düşünüyorum. Dzeko, Tadic ve En Nesyri de hücumda takıma büyük destek veren Medina'nın niteliklerinden yararlanacak ve onunla oynamaktan keyif alacaklardır.

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“MİLLİ TAKIM KONUSUNDA GELECEKTE HER ŞEY OLABİLİR”

Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, dünyadaki tüm Arjantinli oyuncuları değerlendiriyor ve milli takıma çağrılıp çağrılmama kararının onların performansına bağlı olduğunu söylüyor. Gerçek şu ki şu anda milli takımın orta sahasında çok iyi oyuncular var ve Medina'ya şimdilik yer yok. Yine de gelecekte milli takım konusunda her şey olabilir. Medina, henüz en iyi performansını sergileyemese de şimdilik Arjantin 23 yaş altı takımıyla olimpiyat takımında yer aldı.

CHICHO DAMBORIANA (RADIO LA RED):

“MEDİNA’YA BAKINCA ENZO FERNANDEZ’İN GELECEĞİNİ GÖRÜYORUM”

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Medina, teknik kalitesi çok yüksek olan bir oyuncudur. Sahada nerede pozisyon alacağını ve rakibe nasıl baskı yapacağını çok iyi biliyor. Başarılı pas trafiği ve takım oyununa uyum sağlamak Medina’nın en güçlü yönleridir. Arjantin Milli Takımında ilk 11'de yer alabilecek bir geleceğe sahip. Medina’da River Plate takımından Avrupa'ya giden ve şimdi Chelsea’de oynayan Enzo Fernandez'in (piyasa değeri 75 milyon euro) geleceğini görüyorum.

Boca Juniors, gelecekteki bir satıştan belli miktarda pay almayı ve oyuncunun ocak ayına kadar kulüpte kalmasını planlıyor. Bence bu tarz transfer görüşmeleri Arjantin futbolunu maddi açıdan kurtarabilir çünkü Brezilya'ya kıyasla oyuncularımızı çok düşük bir ücrete satıyoruz.

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“AVRUPA’NIN EN İYİ ORTA SAHALARINDAN BİRİ OLACAK”

Jose Mourinho, tarihteki en iyi teknik direktörlerden biri. Mourinho, bence her oyuncudan en iyi verimi almayı başarabiliyor. Medina, Boca Juniors'taki gibi çalışırsa gelecekte Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olacağından hiç şüphem yok. Medina'nın Fenerbahçe'nin orta sahasına önemli düzeyde etki edebileceğini düşünüyorum. Hem markajda hem de oyunda çok başarılı. Ancak asıl özelliği rakibin bıraktığı boşlukları iyi görmesi ve pas atması. Medina, Fenerbahçe’nin sahip olduğu harika forvetleri tamamlayıcı nitelikte performans gösterecektir. Medina, ayrıca rakip ceza sahasına girme yeteneğine de sahip. Formda ve oynamak için gerekli kondisyonu da bulunuyor.

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“MİLLİ TAKIMDA DE PAUL’UN VE PARADES’İN YERİNE DÜŞÜNÜLEBİLİR”

Medina’nın bir gün Arjantin Milli Takımı için oynamasının çok muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu sene Olimpiyat Oyunları'nda zayıf bir performans sergileyen Arjantin'in aksine iyi bir oyun ortaya koydu. Milli takımımızda bir jenerasyon değişikliği de yaşanıyor. Milli takım kadrosuna yedek kulübesi için de olsa mutlaka düşünülecek ve Fenerbahçe'de iyi işler yaparsa çağrılacaktır. İlerleyen süreçlerde De Paul ve Paredes’in yerine düşünülebilir ve az da olsa süre alabilir.