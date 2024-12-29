Fenerbahçe'nin 5 yıldızına transfer kancası! Yurt içi ve dışından teklifler var

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Fenerbahçe’de gözler ara transferde alınacak yıldız oyunculara çevrilmişken, diğer yandan cazip teklifler geldiği için kulüpten ayrılma ihtimali olan futbolcular hakkındaki kararlar merakla bekleniyor. Özellikle Avrupa'dan teklifler alan futbolcular şunlar:

SAMET AKAYDiN: Taraftarlarla yıldızı barışmadığı için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. 2022- 23 sezonunda 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye gelen ve 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan milli stoper için Bodrum FK devrede.

AL-NASSR'DAN EN-NESYRİ'YE 32 MİLYON EURO

İSMAiL YÜKSEK: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün başarılı performansları Benfica’nın Türk oyunculara ilgisini arttırdı. İsmail Yüksek’le ilgilenen Portekiz ekibinin 10 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ancak Fenerbahçe'nin buna ‘Hayır’ cevabı verdiği biliniyor. Ocak ayında Benfica rakam artırabilir.

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SEBASTiAN SZYMANSKi: Bu sezon sergilediği performans büyük eleştiri alan Polonyalı yıldızla Tottenham, Bayer Leverkusen ve Napoli ilgileniyor.

YOUSSEF EN-NESYRi: 19.5 milyon Euro'luk rekor bonservisine karşın yüksek verim alınamayan futbolcu için Al-Nassr 32 milyon Euro teklif etti.

CENGİZ ÜNDER İLE NANTES İLGİLENİYOR

CENGiZ ÜNDER: 15 milyon Euro gibi rekor bir bedelle alınan ancak bekleneni veremeyen 27 yaşındaki oyuncu için menajerinden kulüp bulması istendi. Şu an için Nantes‘ın talip olduğu biliniyor. Fenerbahçe yönetimi ara transferi bir an önce bitirip yeni futbolcuları kadroya katmayı hedeflerken, taraftarlar stoper, forvet, orta saha ve sol beke yapılacak takviyelerle takımın ikinci yarıda daha güçlü olmasını umuyor. Öte yandan, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve önceki gün ameliyat olan Rodrigo Becao'nun sözleşmesinin dondurulması bekleniyor