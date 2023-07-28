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Fenerbahçe'nin 5 yıldız polemiği UEFA'ya sıçradı!

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#Fenerbahçe#TFF#5 Yıldız
Fenerbahçenin 5 yıldız polemiği UEFAya sıçradı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 07:00

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında devam eden 5 yıldız polemiği Avrupa sahnesine taşındı.

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28 şampiyonluğunun sayılması için Futbol Federasyonu’nun başvuran Kanarya uzur süredir alınacak kararı beklerken TFF konuyla ilgili komisyon kurulması kararına varmıştı.

GALATASARAYLILAR GÜNDEM YAPTI

5 yıldızlı logosunu tescil ettiren sarı lacivertliler yeni sezonun ilk resmi maçına Avrupa Konferans Ligi’nde Zimbru karşısında çıkarken 5 yıldızlı formalarla sahadaki yerini aldı. Bu duruma tepki gösteren G.Saray taraftarları bu konuyu Twitter’da trend topic yaparken UEFA’yı mention’layarak şikayette bulundu.

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TFF, UEFA'YA 3 YILDIZLI ARMAYI GÖNDERDİ

Fenerbahçe’nin sahaya 5 yıldızlı forma ile çıkma konusunda TFF’den ya da UEFA’dan görüş almadığı öğrenildi. Federasyon kaynakları ise UEFA’ya sarı lacivertlilerin 3 yıldızlı armasını gönderdiklerinin altını çizdi. Şimdi UEFA’nın vereceği karar bekleniyor.

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UEFA TALİMATI NE DİYOR?

UEFA’da kulüpler başlığının 6. bendinin 3/c fıkrası: “Ulusal talimatlar gerektiriyorsa, isim/ logo vb ticaret odası ya da denk bir kuruluş tarafından tescil edilmelidir. İsim/logo, futbol federasyonunda kayıtlı ve ulusal müsabakalarda kullanılıyor olmalıdır. İsim/logo ticari bir ortağın reklamını yapamaz. Bu kuralın istisnaları, ilgili kulübün gerekçeli talebi üzerine UEFA yönetimi tarafından belirli bir istek durumunda kabul edilebilir. Talep edilmesi halinde kulüp, UEFA yönetimine ge rekli kanıtları sağlamalıdır..

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#Fenerbahçe#TFF#5 Yıldız

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