Fenerbahçe'nin 5-0'lık Çorum maçını yazdılar: Futbolcu Emre Belözoğlu çok severdi!

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, karşılaşmanın 3. dakikasında gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla auta gitti.

Ev sahibi Çorum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.

Konuk ekip, 11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

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Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ramadani'nin ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Ramirez'in kafa vuruşunda kaleci Ederson, gole izin vermedi.

56. dakikada Fenerbahçe 0-3 öne geçti. Guendouzi'nin sağ kanattan gönderdiği pasla İrfan Can Kahveci, ceza alanı çizgisinde topla buluştu. Rakibini çalımladıktan sonra plaseyle topu ağlara gönderen İrfan Can, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

Fenerbahçe, 63. dakikada farkı 4'e çıkardı. Levent Mercan'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Greenwood, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Fenerbahçe 5. golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5.

Fenerbahçe, Çorum FK'yi 5-0 yendi.

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FENERBAHÇE PUANINI 19'A YÜKSELTTİ

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 19'a yükseltti. Çorum FK 1 puanda kaldı.

Milli ara sonrasında Fenerbahçe, Kocaelispor'a konuk olacak. Çorum FK, Başakşehir deplasmanına çıkacak.

HÜRRİYET SPOR YAZARLARI FENERBAHÇE'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet spor yazarlarından Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Çorum FK-Fenerbahçe maçını köşe yazılarında yorumladı.

FIRAT AYDINUS: BEŞ GOL SEVİNCİ, SAVUNMA ZAFİYETİ VE EDERSON GERÇEĞİ!

Fenerbahçe, Çorum'da farklı skorla kazanırken kalesinin 9 kurtarış yaptığı gözardı edilmemeli.

Liverpool karşısında alınan galibiyetin ardından yaşanan kan değişikliği ve Emre Belözoğlu’nun üstlendiği sorumluluk, Çorum FK karşılaşması öncesinde beklentileri yükseltmişti. İki takımın da haftaya aynı puanla girmesi, mücadeleyi daha da önemli hâle getiriyordu. Belözoğlu’nun en büyük artılarından biri, sahadaki her oyuncuyla aracıya ihtiyaç duymadan birebir iletişim kurabilecek ortak bir dile sahip olması. Bu, teknik adamlık açısından önemli bir avantaj.

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Fenerbahçe karşılaşmaya iyi başladı. Kalesinde önemli bir tehlike yaşamasına rağmen ilk 30 dakikada pas organizasyonlarıyla oyunun kontrolünü elinde tutan bir görüntü sergiledi. Greenwood’un bireysel yeteneğiyle gelen golün öncesinde Oğuz Aydın’ın saha görüşünü ve oyun zekâsını ortaya koyan uzun pasını da özellikle vurgulamak gerekiyor. Ardından İrfan Can, ceza sahası dışından attığı şık golle 20. dakikada farkı ikiye çıkardı.

30. DAKiKADA OYUN DEĞiŞTi

Ancak 30. dakikadan ilk yarının sonuna kadar oyunun hâkimiyeti Çorum’a geçti. Fenerbahçe’nin duran toplarda ve yan toplarda zaman zaman görülen zaafları, bu kez çok daha belirgin bir savunma problemine dönüştü. Sarı lacivertliler ilk yarıda Çorum’a bu şekilde üç net fırsat verdi. Hatta ikinci yarının hemen başında Çağlar Söyüncü ile bir kafa vuruşundan daha yararlanamayan Çorum, farkı azaltma şansını değerlendiremedi.

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İlk yarıyı iki farklı geride kapatan Çorum’un ikinci yarıya daha baskılı başlaması bekleniyordu. Nitekim ilk 10 dakikadaki görüntü bu beklentiyi doğruladı. Ancak yine sahneye İrfan Can çıktı. İlk yarıdaki golüne benzer güzellikte bir vuruşla farkı üçe çıkardı. Bu kez sol ayağıyla vuracakmış izlenimi verip, Hurşut Meriç’ten öğrendiği çalımı attı ve sağ ayağıyla yine şık bir gole imza attı.

SAHADA PREMIER LİG GÖRÜNTÜLERİ

İkinci yarıda gol bulmak için daha fazla risk alan Çorum, savunmasının arkasında geniş alanlar bıraktı. Fenerbahçe de bu boşlukları Greenwood ve Oğuz Aydın’ın golleriyle değerlendirerek skoru 5-0’a taşıdı. Ancak farklı galibiyete rağmen dikkat çekici bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor: Ederson’un performansı ve yaptığı kurtarışlar. İstatistiklere göre 9 kurtarış yapan Brezilyalı kaleci, farklı skorun arkasında göz ardı edilmemesi gereken isimlerden biriydi.

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Maçın ardından Emre Belözoğlu ve futbolcuların birbirlerini tebrik ederek kutlamaları ise Premier Lig karşılaşmalarından alışık olduğumuz görüntülere benzer bir tabloydu.

HAKEM TAŞKINSOY İÇİN RAHAT BİR MAÇ OLDU

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy için rahat bir maç oldu. Başarılı bir müsabaka yönetti..

Peki, nereden nereye!

“Bu hakemle aynı yolda yürümeyeceğiz”, “Disiplin Kurulu’na sevk edilecek, gereken yapılacak” denilen noktadan bugünlere... Demek ki haklı olduğun bir konuda mahcup olmak, geri adım atmak ve özür dilemek zorunda değildin!

Bu arada yeni bir talimat mı yayımlandı? Uzatma dakikaları artık maçın skoruna göre mi belirleniyor?

UĞUR MELEKE: FUTBOLCU EMRE BELÖZOĞLU OYUNUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEYİ ÇOK SEVERDİ!

Bundan tam bir hafta önce, 2 Kasım Pazartesi sabahı feci bir krizin içindeydi Fenerbahçe. Ligde Göztepe’yi, Devler Ligi’nde de Slavia’yı öne geçtiği maçlarda yenemeyerek iki cephede de irtifa kaybetmiş, hocası gitmiş. Her şey sil baştan.

Tam bir hafta sonra, 9 Kasım sabahına ise o hava değişmiş olarak uyanıyorlar: Devler Ligi’nde tarihi Liverpool galibiyetiyle ilk 24 potasına girilmiş, yeni teknik adamın Çorum deplasmanından farklı galibiyetle dönmesiyle yeni bir hava. Yeşeren umutlar.

Bu kara bulutlar dağılırken Emre Belözoğlu’nun dokunuşu olduğunu zannettiğim bir-iki ufak detay çıkıyor ön plana:

1-) Fenerbahçe sezonun en iyi oyunlarını Roma ve Liverpool’a karşı üç defansif orta saha ile oynadı, doğru. Ancak Süper Lig’in dinamikleri farklı. Çünkü ligde çok az takım Roma veya Liverpool gibi topu talep ediyor. Kapanan rakiplerine karşı Fenerbahçe’nin ön libero sayısını ikiye, hatta bazen bire düşürmesi gereken günler olacak. Dün Kante’nin başlamaması, ön libero sayısının ikiye inmesi olumlu.

2-) İsmail Kartal döneminde bir sistem ve oyuncu inadı, bazı sporcular ne kadar kötü olurlarsa olsun onlarda ısrar ve sarsılan bir adalet hissi söz konusuydu. Dün Kerem Aktürkoğlu’nun kenarda oturması ve Oğuz’un başlaması bu inadın sürmeyeceğinin göstergesi. Oğuz’un da daha 12’nci dakikada attığı süper ters top ve Mason Greenwood’u çizgide bire bir pozisyonda buluşturma düşüncesi doğruladı bu kararı.

Futbolcu Emre Belözoğlu ters toplarla oyunun yönünü değiştirmeyi çok severdi. Dün onun takımında zaman zaman gördük bu tip oyunun yönünü değiştiren pasları.

OPPONG’LU SKRINIAR DAHA FARKLI

İsmail Kartal’ın sonunu getiren kararlarından biri Nathan Ake’nin sakatlığında Oppong’u değil Archie Brown’ı stoper başlatmasıydı. Oppong’un 11’e yerleşmesiyle sanki Fenerbahçe geriden daha cesur çıkıyor pasla. Matteo Guendouzi de anlamsızca kalecinin yanına kadar gelmiyor top almak için.

Ayrıca Oppong geldiğinden beri Milan Skriniar’ın geriye daha az kaçtığını da gözlemliyorum. Oppong’un hızı ve çevikliğine güvenerek Skriniar daha çok öne çıkarıyor savunması.