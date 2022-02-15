Son dakika: Fenerbahçe'nin 4 yıldızı Avrupa ekiplerinin radarında

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Kim Min-Jae ve Berke Özer’e Seri A kulüpleri ilgi gösterirken, Ferdi Kadıoğlu’nu Premier Lig ekibi Brighton ikna etmeye çalışıyor. Bir başka genç yıldız Attila Szalai da hem İtalyan hem İngiliz kulüpleri tarafından izleniyor.

KIM’E TALİP ÇOK

Fenerbahçe’nin Vitor Pereira’nın ısrarıyla Çin’in Beijing Guoan takımından transfer ettiği Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae birçok büyük kulübün gözdesi durumunda.

Seri A takımlarından Juventus, Napoli, Portekiz ekibi Porto, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Everton da kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşında, 1.90 boyundaki sol stoperin değeri şimdiden 18-20 milyon Euro civarlarına eriştiği konuşuluyor.

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BERKE ROMA’YA DOĞRU

Fenerbahçe’nin 2018 yılında Altınordu’dan transfer ettiği 1.91 boyunda 21 yaşındaki kalecisi Berke Özer’e de İtalya’nın önemli kulübü Roma talip. Daha önce Belçika’nın Westerlo takımında 2 sezon kiralık oynayan genç kalecinin fiziği ve gelişime açık yapısıyla ilgi görüyor.

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Geçmiş dönemde Fenerbahçe’den Salih Uçan’ı alan Roma kulübü genç kaleci Berke'yi 33 yaşındaki Rui Patricio'ya yedek olan 24 yaşındaki Daniel Fuzato'ya rekabet oluşturması için almayı düşündükleri öğrenildi.

FERDİ'YE İNGİLİZ EKİBİ TALİP

Fenerbahçe'nin bir diğer genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu yıl yaşadığı çıkış sayesinde hem kendi kulübünün hem de Premier Lig ekiplerinden Brighton’un baskısı altında. İngiliz ve Hollanda basını Ferdi Kadıoğlu'nun Brigton'la 5 yıllık anlaşma imzaladığını yazsa da Fenerbahçe kanadı bunu doğrulamıyor ve görüşmelerinin sürdüğünü belirtiyor.

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Yaşadığı çıkışla değeri 7-8 milyon Euro'ya çıkan genç yeteneğin bu ay sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaması durumunda Premier Lig'e gittiği yolundaki haberlerin doğruluk payının güçleneceği de öğrenildi.

ATTILA SZALAO İÇİN DE İTALYAN VE İNGİLİZ DEVLERİ DEVREDE

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai de transferin gözdeleri arasında. 1.92 boyunda, 24 yaşındaki yıldız oyuncu için Premier Lig ekiplerinden West Ham, Newcastle United ve İtalyan takımı Napoli'nin istekli olduğu öğrenildi.