Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe’de, Konyaspor maçında geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo’nun sakatlıklarının ciddi olduğu belirlendi. Kulüp, üç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
ALTAY BAYINDIR: Omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen ‘acromioclavikular seperasyon (eklemde ayrılma)’ gözlemlenmiştir. Oyuncumuz Fulya Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat edildi.
ENNER VALENCiA: Sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.
LUiZ GUSTAVO: Sol ‘biceps grade (üst kol bölgesi)’ 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır. Şu anki tahminlere göre Altay 3 ay, Valencia 1 ay, Luiz Gustavo 20 gün sahalardan uzak kalacak.
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