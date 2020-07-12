Fenerbahçe'nin 2010-11 şampiyonluk kupası Fenerium'da

Sarı lacivertlilerin resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium minyatür şampiyonluk kupasının yapımının tüm aşamalarıyla gösterildiği videoyu 4 gün önce “Her kupanın arkasında emek ve alın teri vardır!” mesajıyla paylaşmıştı.

ÖZEL SİCİL NO

Aslına uygun olarak yapılan ve 500 TL’ye satılan kupayla ilgili olarak Fenerium’un web sitesinde ürünün özellikleriyle ilgili olarak “2010-2011 yılında kazandığımız şampiyonluk kupası büyük Fenerbahçe taraftarı için sınırlı sayıda üretilmiştir ve her kupa ayrı sicil numarasına sahiptir” bilgilendirilmesi yapıldı.

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