HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçelilerin başarı gecesi: En-Nesyri gol attı, Semedo asist yaptı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Dünya Kupası Elemeleri#En-Nesyri
Fenerbahçelilerin başarı gecesi: En-Nesyri gol attı, Semedo asist yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 07:00

Fenerbahçe'nin yıldızlarından En-Nesyri Fas adına gol attı, Semedo, Portekiz maçında asist yaptı.

2026 Dünya Kupası Afrika elemelerinde Fas evinde konuk ettiği Kongo’yu 1-0 mağlup etti. Fas’a galibiyeti getiren tek golü ise karşılaşmanın 63. dakikasında Fenerbahçeli En-Nesyri kaydetti. Dünya Kupası’na katılmayı daha önceden garantileyen Fas bu galibiyetle 24 puana yükselerek grubunu lider bitirdi.

Bir diğer F.Bahçeli futbolcu Nelson Semedo ise Portekiz’in Macaristan’la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Ronaldo’nun ilk golüne asist yaptı. Macaristan’ın gollerinden biri eski Fenerbahçeli Szalai’den geldi.

