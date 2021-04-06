Fenerbahçelileri şaşırtan buluşma! Acun Ilıcalı ve Pelkas...

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Pelkas, Ilıcalı ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'yla olan fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Yunan futbolcu, "Bu adam hakkında ne diyebilirim ki? Yalnızca tanıştıysanız anlayabilirsiniz" diyerek ünlü televizyoncuya olan hayranlığını dile getirdi.

Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini kazanan fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

JARIC'I DOMİNİK'TE AĞIRLADI

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ünlü basketbolcu Marka Jaric ile Dominik'te buluşmuş ve o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Başarılı televizyoncu ile birlikte tekne turu yapan Jaric, basketbolculuğunun yanı sıra, ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı evlilikle de gündemden düşmemişti.

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