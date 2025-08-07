Fenerbahçelileri korkutan istatistik!

Haberin Devamı

Feyenoord'a 2-1 yenilen F.Bahçe, Avrupa’da ilk ayağını deplasmanda kaybettiği 24 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde turladı. 1998-99 sezonunda UEFA Kupası öne eleme turunda rakip sahada Göteborg’a 2-1 yenilen Kanarya rövanşı 1-0 alarak turladı.

Fenerbahçe sahasında ise ilk maçı kaybettiği 9 eşleşmede hiç turlayamadı.

·Fenerbahçe Devler Ligi elemelerinde 39. maçına çıkarken 13. kez mağlup oldu. Bu seride 14 kez kazanan Kanarya 12 kez de berabere kaldı.

·Sarı lacivertliler ile Feyenoord arasındaki rekabette 5. maç dün oynanırken temsilcimiz 3. yenilgisini aldı. F.Bahçe 2 kez de galibiyet yaşadı.

·Feyenoord'un çalıştırıcısı Van Persie, teknik direktörlük kariyerinde 3. Avrupa sınavına çıktı. Geçen sezon İnter’e iki maçta da kaybeden Hollandalı hoca ilk galibiyetini aldı.

