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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 22:28 | Son Güncelleme:

Fenerbahçelileri heyecanlandıran buluşma! Acun Ilıcalı ve Pelkas...

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Fenerbahçelileri heyecanlandıran buluşma! Acun Ilıcalı ve Pelkas...

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile sarı-lacivertlilerin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas bir araya geldi. Pelkas'ın sosyal medya hesabından paylaştığı buluşma, Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgisini çekti.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Pelkas, Ilıcalı ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'yla olan fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Yunan futbolcu, "Bu adam hakkında ne diyebilirim ki? Yalnızca tanıştıysanız anlayabilirsiniz" diyerek ünlü televizyoncuya olan hayranlığını dile getirdi.

Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini kazanan fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran buluşma Acun Ilıcalı ve Pelkas...

JARIC'I DOMİNİK'TE AĞIRLADI

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ünlü basketbolcu Marka Jaric ile Dominik'te buluşmuş ve o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Başarılı televizyoncu ile birlikte tekne turu yapan Jaric, basketbolculuğunun yanı sıra, ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı evlilikle de gündemden düşmemişti.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran buluşma Acun Ilıcalı ve Pelkas...

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