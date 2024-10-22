Fenerbahçeliler kayıplardan çok oynanan futbola üzülüyor | İsmail Kartal’ı, bu futbolu oynatan Mourinho’ya tercih ederim

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Fırat Aydınus, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- Beşiktaş Konya’yı da yenip iç sahada 4’te 4 yaptı. Van Bronckhorst’un kanatlarda Semih-Muci tercihini nasıl buldunuz?

Uğur MELEKE: ON NUMARA OYNAYINCA HER ŞEY DEĞiŞiYOR

Beşiktaş’ın iki yüzü var: Rafa Silva orijinal yerinde yani on numarada oynadığında her şey farklı oluyor. Hem kendi performansı yükseliyor, hem Gedson’u değiştiriyor. Hatta bu maçta Muci ve Semih’in performanslarında da rolü var Rafa’nın. Rafa orijinal yerinde olmadığında, kanada atıldığında Beşiktaş da özgün ayarlarından sapıyor. Lugano’da, Amsterdam’da ve Antep’te yaşanan kayıpların ortak yönü, Rafa’nın kanatta oynaması.

Güntekin ONAY: SALiH NEDEN OYNAMIYOR?

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Beşiktaş ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koydu. Ancak ikinci yarının başında savunmada bocalayınca Van Bronckhorst, Musrati hamlesiyle oyunun kontrolünü tekrar ele aldı. Semih ve Muci’nin, kanat oyuncusu olmamalarına rağmen iki golde de katkıları büyüktü. Son 20 dakikalık bölümde 6-7 net pozisyon dışında Beşiktaş için olumsuz bir değerlendirme yapılamaz.Ancak merak ettiğim bir şey var; Salih neden hiç süre alamıyor?

Mehmet ARSLAN: GEÇEN SEZONKi BEŞiKTAŞ’TAN ÇOK FARKLI

Geçtiğimiz sezonla bu sezon arasında büyük fark var Beşiktaş’ta. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine dönen Süper Lig’de bu ikilinin en büyük tehdidi olacaklar demiştim. Yanılmadım. Gaziantep’te yedikleri son dakika golü olmasa Galatasaray ile liderlik mücadelesine çıkacaklardı bu hafta. 9 hafta sonunda liderin en büyük rakibi ve şampiyonluktaki ikinci favori haline geldiler. Semih- Muci tercihi Van Bronckhorst’un alternatif yaratma konusundaki becerisi.

Fırat AYDINUS: KADERi DERBiLER BELiRLER

Rashica’nın yokluğunda Muci’yi sağa çekip Semih’i solda oynattı Van Bronckhost. Bu maç Semih’in ‘alternatif’ değil ‘ilk 11’ oyuncusu olduğunu gösterdi. Paulista ve Rashica gibi iki önemli oyuncunun yokluğuna rağmen haklı bir galibiyet aldı siyah beyazlılar. Beşiktaş’ın şampiyonluk yolunda yönünü belirleyecek maçlar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı derbiler olacak.

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2- F.Bahçe, Göztepe maçında olduğu gibi Samsun’da da galibiyeti koruyamadı. Bu 2 puanlık kaybın nedenleri nelerdi?

Fırat AYDINUS: FENERBAHÇE TARAFTARININ UMUDU VE GÜVENi ERiYOR

Puan kaybına neden olan unsur tabii ki oynanan veya başka bir deyişle oynatılan oyun... Şurası kesin ki; Fenerbahçe taraftarlarının en çok üzüldüğü konu bu puan kayıplarından ziyade destekledikleri takımın oynadığı futbol. Evet, lig uzun bir maraton, bu süreç içerisinde tüm dengeler değişebilir, Fenerbahçe oyun ve puan olarak farklı noktaya gelebilir... Fakat asıl soru; bu konuda sarı lacivertli taraftarların umudu var mı? Günden güne Jose Mourinho’ya olan güven yitip gidiyor. Burası bir gerçek.

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Mehmet ARSLAN: iSMAiL KARTAL’I, BU FUTBOLU OYNATAN MOURiNHO’YA TERCiH EDERiM

Şaka gibi... Fenerbahçe, Kadıköy’e deplasmana gelmiş bir Anadolu takımı oynar mı? Oynadı. Hem de en kötüsünü oynayıp onu da beceremedi. Savunma yapamadı. Takım olarak da, bireysel olarak da hiçbir gelişme yok Fenerbahçe’de. Maçın istatistiklerine bir bakın. Her anlamda üstün olan Samsunspor’du. Bu futbolu gördükten sonra ben İsmail Kartal’ı, Mourinho’ya tercih ederim. Mourinho eleştirilmez mi? Oynattığı bu çağdışı futbolla bal gibi eleştirilir. 9 hafta boyunca farkını gördünüz mü Mourinho’nun, hakem ve rakip hocalara söz söyleme dışında. Samsun maçında 30 dakika boyunca savunma yapmaya mı geldi buraya?

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Uğur MELEKE: AYNI SENARYOYU BU SEZON 4 KEZ YAŞADI, iKiSiNDE PUAN KAYBETTi

Fenerbahçe bu senaryoyu aslında bu sezon 4 kez yaşadı, ikisinde puan kaybetti. Göztepe deplasmanında 68’de durum 2-1’ken çok yaslanarak galibiyeti hediye etti Mourinho. Kasımpaşa maçında ikinci yarıda oyunu tamamen rakibine bıraktı, yüzde 32 topla oynadı, isabetli şut atamadı. Kasımpaşa rakip ceza alanında topla oynamada 22-4 üstündü. Sadece golü eksikti Kasımpaşa’nın. Alanya maçında 46 ile 60 arası oyunu vermişti ama ikinci golü bulunca rahatladı. Samsun’da da 2-1’den sonra yaslanarak kaybetti 2 puanı. Eğer Mourinho bu stratejiyi sürdürürse, yani tek farkı bulduğu her maçta koruma psikolojisine dönerse, daha fazla yaşar bu arızayı.

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Güntekin ONAY: MAÇA BECAO-DJiKU iLE BAŞLAYIP ÇAĞLAR-SAMET iLE BiTiRMESi TUHAF

F.Bahçe skor dengede iken oyunu rakip yarı sahada oynuyor. Ancak nedense öne geçtikten sonra rakipler yüzde 65 civarı topla oynuyor, sarı lacivertliler oyunu kendi sahasında kabul ediyor. Bu anlayış Fenerbahçe’nin anlayışı olmamalı. Mourinho’nun tarzı bu. Ancak değiştirmesi lazım. F.Bahçe’nin sürekli golü arayan, rakip yarı sahada atak devamlılığı ile oynayan bir mantaliteye dönmesi şart. Ayrıca maça stoperde Becao-Djiku ikilisiyle başlayıp Çağlar-Samet ikilisiyle bitirmesi hiç anlaşılır bir durum değil.

3- G.Saray, Antalya’yı iki yıldızının golleriyle geçerek liderliğini sürdürdü. Eflsborg ve Beşiktaş maçları öncesi G.Saray’ı nasıl buldunuz?

Güntekin ONAY: ŞU AN TEK EKSiĞi GEÇEN YILIN iKiNCi YARISINDAKi TEMPOYA ULAŞAMAMASI

Antalyaspor son derece yetersiz bir takım. Galatasaray’ın böyle bir takımı rahat geçmesi normal. Mauro İcardi fizik olarak çok hazır olmasa da bu ligin çok üstünde bir golcü. Keza Victor Osimhen de gerçek bir dünya yıldızı. Davinson Sanchez bu ligin en iyi stoperi. Galatasaray’ın gerçekten çok güçlü bir omurgası ve oturmuş bir oyunu var. Omurga bu kadar güçlü olunca, kanatlarda Yunus Akgün olsun, Barış Alper Yılmaz olsun, kim oynarsa fark etmiyor. Sarı kırmızılı takımın şu an için tek eksiği fiziksel olarak geçen sezonun ikinci yarısındaki tempoyu henüz yakalayamamış olması.

Uğur MELEKE: SALLAi HEM DEFANSiF HEM OFANSiF YÖNDEN GAYET ETKiLi BiR OYUN SERGiLEDi

Galatasaray’ın hem temel ayarlarını sergilediği, hem de yenilikler denediği bir müsabakaydı. Davinson Sanchez sahadayken savunmanın önde kurulması, tamamlanamayan ataklarda topun çabuk geri kazanılması özelliği sürdü. Ancak bir de Yunus Akgün-Roland Sallai detayı var tabii. Yunus aynen önceki haftalardaki gibi merkeze gelerek dengesizlik yaratmayı sürdürdü. Ancak diğer kanatta Sallai de gayet etkili bir oyun oynadı. Hem defansif, hem de ofansif performansıyla formayı kolay kaptırmayacağı mesajı verdi Macar futbolcu.

Fırat AYDINUS: OSiMHEN VE iCARDi GiBi iKi YILDIZA SAHiP OLMANIN AYRICALIĞINI YAŞIYOR

Osimhen ve İcardi gibi futbolcular gerçekten bir takım için lüksten öte. Doğal olarak Galatasaray da böyle iki yıldız golcüye sahip olmanın ayrıcalığını yaşıyor. Mertens, Sara ve Torreira’nın performansları da bu yıldızların katma değeri. Galatasaray’ın bu görüntü itibariyle Elfsborg maçını kazanacağı düşüncesindeyim. Beşiktaş derbisinde ise Okan Buruk’un en çok zorlanacağı durum, oynatacağı sisteme bağlı olarak İcardi ve Osimhen arasındaki tercihi olacak.

Mehmet ARSLAN: BU LiGDE GALATASARAY BiR YANA DiĞER TAKIMLAR ÖTE YANA

Ligin en iyi futbol oynayan takımı Galatasaray. Bu ligin gerçeği bu. İstekli, kaliteli, rakibi üzerine baskı kuran, 90 dakika boyunca “Bu maçı asla kaybetmez” duygusu veren takım. Sadece takım olarak değil, bireysel olarak da gelişiyorlar. Yunus Akgün aşama kaydediyor, sakat, antrenmansız denilen Vicor Osimhen harikalar yaratıyor. 9 hafta sonunda şu gerçeğin altını çizebilirim, bu ligde Galatasaray bir yana, diğer takımlar öte yana. Hiç abartmıyorum, Sezar’ın hakkını, Sezar’a veriyorum.

4- Trabzon, Güneş’le ikinci galibiyetini Başakşehir önünde aldı. Güneş’in stoperde Mendy-Lundstram tercihini nasıl değerlendirirsiniz?

Mehmet ARSLAN: GÜNEŞ YENi YILDIZLAR ÇIKARABiLiR AMA ŞAMPiYONLUK HAYAL

Çok zorlu ve güçlü bir takıma, Başakşehir’e galip geldiler. Şenol Güneş’in en büyük özellikleriden bir takım içinde bireysel gelişme kaydeden oyuncu sayısını artırmak. Geçmişte parlattığı Fatih Tekke’yi, Umut Bulut’u, Burak Yılmaz’ı hatırlayın. Böyle bir dönemi yeniden yaşayacağız gibi geliyor bana. Ama şu bir gerçek; bu sezon itibariyle Trabzonspor’un şampiyonluk ihtimalini bırakın hayalini bile kurması imkansız. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımlar ile bordo mavililer arasında çok ciddi bir güç farkı var. Farkın bu kadar çok olduğu bir ligde şampiyonluktan söz edemeyiz.

Uğur MELEKE: DEFANSTA LUNDSTRAM-MENDY DENEMESi GAYET OLUMLU SONUÇ VERDi

Esasında Trabzonspor çok iyi bir futbol oynamadı, son dakikadaki Edin Visca golü gelmese son 4 maçının üçünü 0-0 bitirmiş olacaktı. Ancak müsabakanın genelinde Başakşehir’den daha fazla topla oynadılar, daha çok şut attılar ve daha çok istediler. Belki de bunun ödülüydü son dakika golü. Ben Şenol Hoca’nın mecburi de olsa savunmada Lundstram-Mendy denemesini gayet olumlu buldum. Lundstram daha önce Avrupa Ligi yarı finallerinde stoper oynamış. Zaten son haftalarda oyununda da ciddi bir gelişim var.

Güntekin ONAY: ORGANiZE VE iYi SAVUNMA YAPAN TAKIMLAR KARŞISINDA GOL SORUNU YAŞAR

Şenol Güneş gerçekten de bir enkaz devraldı. Üstüne sakatlıklar da gelince işi daha da zorlaştı. Orta sahada Bakasetas veya Hamsik gibi kreatif bir oyuncuları yok. Buna rağmen Başakşehir karşısında güçlü bir oyunla farklı bir galibiyet elde ettiler. Ayrıca savunmada Başakşehir’e fazla şans tanımamaları Trabzonspor açısından sevindirici bir durum. Ama bu kadro özellikle organize ve iyi savunma yapan takımlar karşısında gol sorunu yaşamaya devam edecek gibi görünüyor. Trabzonspor’un hücum gücü Simon Banza ve Edin Visca’nın yeteneklerine bağlı.

Fırat AYDINUS: EN iYi KADROYU OLUŞTURABiLMEK iÇiN FARKLI VARYASYONLAR DENiYOR

Şenol Güneş eldeki imkanlar ve şartlar dahilinde en iyi kadroyu oluşturabilmek için hem defansif hem de ofansif yönde farklı varyasyon denemeleri yapmak zorunda kalıyor. Başakşehir gibi zorlu bir rakip karşısında stoperde Mendy ve Lundstram’ı tercih etmesi olumlu sonuç verdi. Geldiği günden beri oynanan maçlarda gol yememe sorununu çözse de skor üretmedeki sıkıntılar devam ediyor. Açıkçası hem Şenol Güneş’in hem Trabzonspor’un zamana ihtiyacı var.

Murat Fevzi TANIRLI: 9. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

· Yiğido diyarı keyfi: Sivas 3 - Hatay 2.

· 5 gol – 26 şut – 11 isabet.

· Sadece 17 faul-2 sarı kart

· Galatasaray: xG 2.20 – Gol 3.

· Beşiktaş: xG 3.05 – Gol 2.

· Fenerbahçe: xG 1.37 – Gol 2

· Futbol sefası mı, faul yarışı mı?

· Trabzonspor: 18 faul.

· Başakşehir: 18 faul.

· Şaşırtan sayılar.

· Kayserispor: 13 korner-2 gol.

· Gaziantep: 0 korner-2 gol.

· Futbolda Faul/Kart orantısı yok!

· Samsun-Fenerbahçe: 19 faul-10 sarı kart

· Eyüp-Göztepe: 29 faul-2 sarı kart.

· Hoş geldin gönüllerin FIFA’sı.

· Cihan Aydın (Alanyaspor-Kasımpaşa).

· Son maçı 21 gün önce: Antalyaspor-Fenerbahçe.