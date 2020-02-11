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Haber Giriş: 11.02.2020 - 15:45,Son Güncelleme:/

Fenerbahçeliler Derneğinden 30 öğrenciye forma

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Fenerbahçeliler Derneğinden 30 öğrenciye forma

Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği, sosyal medya üzerinden forma isteyen öğrencilere bir sürpriz yaparak forma ve takımın bayraklarını hediye etti.

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesindeki 11 Temmuz Ortaokulu öğrencileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla Fenerbahçe'den forma istedi. Matematik öğretmeni Müslüm Güven'in hesabı üzerinden yapılan paylaşımı gören Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği, öğrencilere bir sürpriz yaparak isteklerini yerine getirdi. Dernek Başkanı Sinan Camcıoğlu ile derneğin üyeleri Barış Demir, Kerem Küçükparmak, İsmail Aykut Kök, Özgür Muşlu, Berat Özyaşar ve Mehmet Şükrü Özyaşar öğrencilerin okuduğu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki okula gitti. Öğrencilerle görüşen dernek üyeleri, 30 forma ve 30 takım bayrağı hediye etti. Hediyelerinin alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Derneğin önümüzdeki günlerde maddi durumlarının iyi olmadığını tespit ettikleri öğrencilere ise kıyafet yardımında bulunacakları öğrenildi.

Zidane ve Bale'in Real formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde attıkları benzer müthiş iki golü izliyoruz...

Fenerbahçeliler Derneğinden 30 öğrenciye forma

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