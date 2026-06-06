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Fenerbahçeliler bugün hesap görecek, yarın başkanını seçecek!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Hakan Safi
Fenerbahçeliler bugün hesap görecek, yarın başkanını seçecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 07:00

2 gün sürecek kongrenin ilk gününde 2 ayrı mali dönemdeki yönetim kurulu faaliyetleri okunup ibra oylaması yapılacak. Chobani Stadı’nda gerçekleştirilecek ilk gün toplantısında üyelerin konuşmalarının ardından başkan adayları Yıldırım ve Safi son kez camiaya seslenecek. Fenerbahçe Kulübü üyeleri yarın da Kenan Evren Lisesi’nin arsasına kurulacak sandıklarda başkan ve yönetim kurulu seçimi için oy verecek.

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Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanının belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün yapılacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin başkanlık için yarışacağı seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. İki gün sürecek toplantının ilk gününde, 1 Haziran 2025-21 Eylül 2025 ve 22 Eylül 2025-28 Şubat 2026 mali dönemlerine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporları okunacak. Ardından, Ali Koç ve Sadettin Saran’ın başkan olduğu her iki mali dönem için ibra oylaması yapılacak.

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GÖRÜŞLER VE TEMENNİLER DİLE GETİRİLECEK

Chobani Stadı’nda gerçekleştirilecek ilk gün çalışmalarında daha sonra, söz alan kongre üyeleri kürsüye çıkıp, başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görüş ve temennilerini dile getirebilecek. Toplantının son bölümünde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi son kez kulüp üyelerine seslenecek ve sandık kurullarının seçimi yapılacak. Oy verme işlemi ise yarın saat 10.00-17.00 arasında Chobani Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. Oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından yeni başkan ve yönetim kurulu açıklanacak..

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Fenerbahçeliler bugün hesap görecek, yarın başkanını seçecek

YENİ BAŞKAN 1 YIL SÜREYLE GÖREV YAPACAK

21 Eylül 2025’te yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda, rakibi Ali Koç’u 257 oy farkla geçerek (12 bin 325’e 12 bin 68) başkanlığa seçilen Sadettin Saran 2 yıllık görev süresini tamamlamadan ‘olağanüstü’ seçim kararı aldığı için, yarın seçimi kazanacak aday 1 yıl süreyle başkanlık koltuğunda oturacak. Kulüp, normal şartlarda Haziran 2027’de olağan kongreye gidecek. Fenerbahçe’de 1998-2008 yılları arasında aralıksız 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 2 Haziran 2018’deki ve 9 Haziran 2024’teki seçimlerde Ali Koç’a kaybetmişti. Hakan Safi ise ilk kez başkanlığa aday oldu.

Fenerbahçeliler bugün hesap görecek, yarın başkanını seçecek

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FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

BUGÜN:

· Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi.

1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 mali dönem ile 22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması.

· Raporlar Hakkında Görüşmeler.

· Okunması gerçekleştirilen mali dönem faaliyetleri ile ilgili başkan ve yönetim kurulları ile denetim kurulunun ibra oylamasına sunulması.

· Başkan adayları ve yönetim kurulu üyeler hakkında görüş ve temenniler.

· Başkan adaylarının konuşması. · Sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi.

YARIN:

· 10.00-17.00 Başkan ve yönetim kurulu seçimleri için oy verme işlemi.

· Seçim sonuçlarının açıklanması.

· Genel Kurul’un kapanışı.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Hakan Safi

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