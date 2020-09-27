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GeriFutbol Fenerbahçeliler "2.5 ÜST" oynarken, Trabzonsporlular "Galatasaray Kazanır" diyor!
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Haber Giriş: 27.09.2020 - 07:07 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeliler "2.5 ÜST" oynarken, Trabzonsporlular "Galatasaray Kazanır" diyor!

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Fenerbahçeliler "2.5 ÜST" oynarken, Trabzonsporlular "Galatasaray Kazanır" diyor!
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Herkesin gözü kulağı bu maçta, nefesler tutuldu ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi bekliyor. Sadece Galatasaraylısı ya da Fenerbahçelisi değil; Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu da bu maçı merak ediyor, herkes Misli.com'a girip bu kritik maça TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynuyor!

Bu bir ilandır

Misli.com olarak "Galatasaray-Fenerbahçe" derbisine iddaa oynayanların profillerine göz attık, sadece Galatasaraylısı ya da Fenerbahçelisi değil; Beşiktaşlısı ve Trabzonsporlusunun da bu maça odaklandığını fark ettik.

Enteresan sonuçlara ulaştık!

Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe ancak bu maça Misli.com'da iddaa oynayan Fenerbahçe taraftarları kendi takımlarına değil "2.5 ÜST" tercihine yoğunlaşmış durumda!

Beşiktaşlıların da %30'u "2.5 ÜST" seçeneğine güveniyor... 

TRABZONSPORLULAR "GALATASARAY KAZANIR" DİYOR!

Trabzonspor profilli taraftarlar derbide Galatasaray'a oynuyor. %25'lik kesim bu kritik maçta sarı-kırmızılıların kazanmasını bekliyor. Galatasaraylıların da %42'sinin kendi takımlarına olan güveni tam! 

"Galatasaray - Fenerbahçe" derbisinin iddaa oranları şu şekilde...

- Galatasaray kazanır | 1,80

- Beraberlik | 3,10

- Fenerbahçe kazanır | 3,00

- 2.5 ALT | 1,85

- 2.5 ÜST | 1,58

Fenerbahçeliler 2.5 ÜST oynarken, Trabzonsporlular Galatasaray Kazanır diyor

MİSLİ.COM GENELİNDE DE "GALATASARAY KAZANIR" TERCİHİNE İLGİ YÜKSEK!

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu!

%33'lük kesim sezona flaş bir giriş yapan sarı kırmızılı takımın derbiden galibiyetle ayrılacağını düşünüyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

Fenerbahçeliler 2.5 ÜST oynarken, Trabzonsporlular Galatasaray Kazanır diyor

Derbilerde tarihe geçen fotoğraflar...

 

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