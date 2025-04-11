Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek’i resmen isteyecekler! Transferi duyurdular

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Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki başarılı stoperi Yusuf Akçiçek için Fransa’dan önemli bir transfer gelişmesi yazıldı.

Bilindiği üzere daha önce Bayern Münih, PSG, Marsilya ve Lille’in takip ettiği Yusuf’a bir talip daha çıktı.

Sarı lacivertlilerin genç yeteneği, Mourinho tarafından sürekli oynatılmış ve dünya futboluna sunulmuştu.

“YUSUF’U YETİŞTİRMEK İSTİYORUM”

Mourinho, geçmişte yaptığı konuşmada Yusuf ile ilgili, “Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Şunu biliyorum ki Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı.” İfadesini kullanmıştı.



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FRANSIZLAR YENİ TALİBİNİ YAZDI

Fransız medyası, Yusuf Akçiçek için yeni gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Buna göre sarı lacivertlilerin genç yeteneğini Olimpik Lyon, resmen izlemeye aldı.

Haberin ayrıntılarında Lyon Teknik Direktörü Fonseca’nın, Yusuf transferi konusunda yönetimle görüştüğü kaydedildi.

İKNA TURLARI BAŞLAYACAK

Öte yandan haberde, Fonseca ile beraber Lyon Başkanı John Textor’un Haziran ayında Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı ve Yusuf’u ikna etmek için görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.