Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'e övgü dolu sözler: 'Montella ilk maçta çağırmalı'

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Fenerbahçe, önceki gün UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında konuk ettiği Anderlecht’i 3-0 yenerken, sahanın yıldızı sürpriz bir isimdi...

Teknik direktör Jose Mourinho’nun 3’lü defansın solunda oynattığı Yusuf Akçiçek, hücuma yaptığı olağanüstü katkıyla galibiyetin mimarı oldu. 10. dakikada yaptığı kafa vuruşu kaleci Colin Coosemans’ın müdahalesi sonrası direkte patlayan 19 yaşındaki futbolcu, devamında kullanılan köşe atışında topu Dusan Tadic’e kafayla aktararak golü atmasını sağladı.

42. dakikada Edin Dzeko’nun kaydettiği ikinci gol öncesinde rakibinin faullü müdahalesine rağmen yıkılmadan topu sürükleyip Filip Kostic’e aktaran ve devamında skorun 2-0’a gelmesini sağlayan Yusuf’un hücuma katkısı bunlarla da bitmedi... Genç stoperin 59. dakikadaki kafa vuruşunda top bu kez yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Bu sezon 9 resmi maçta oynayıp 1 gol, 1 asist üreten Yusuf’u, Türk futboluna damga vuran defans oyuncularından Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner ve Beşiktaşlı İbrahim Toraman’a sorduk...

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MÜJDAT YETKiNER: ARDA GÜLER VE FERDi GİBİ YILDIZ OLUR

Yusuf, yetenekli bir genç. Zaten öyle olmasa Mourinho gibi bir teknik adam böyle kritik maçlarda sahaya sürer mi? Yusuf, bir seneye kalmaz tıpkı Arda Güler gibi Ferdi Kadıoğlu gibi dev liglerde boy gösteren bir yıldız olur. Sert oynaması, müdahale zamanlamasının iyi olması, kolay çalım yememesi ve hava toplarında başarılı olması, güçlü yönleri. Şu an için tek eksiği, ekstra maharetli bir sol ayağının olmaması. Ama o da zamanla gelişir. Montella mutlaka ilk milli maça çağırmalı. Keşke Fenerbahçe’de kalsa ve efsane olsa. Ama menajerler şimdiden kıskaca almıştır.

İBRAHiM TORAMAN: DURUŞU VE OYUN ZEKASI MÜKEMMEL

Sahada duruşu, oyun zekası, sol ayağını iyi kullanması ve üçlü stoperin solunda çok iyi performans sergilemesi takdire şayan. Kendine güveninin yüksek olması bir başka güçlü yönü. Anderlecht maçında hücuma bu kadar çok çıkması da kendine güveninin bir yansıması. Yusuf’un çevre kontrolüne daha fazla önem verip arkasındaki alanları daha iyi görmesi lazım. Ayrıca Mourinho’yu böyle genç bir oyuncuya şans verdiği için kutluyorum. Türkiye’de yetenekli genç futbolcu çok fazla var. Yeter ki oynama şansı verilsin.

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