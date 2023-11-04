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Fenerbahçeli yöneticiden sert tepki: Ahlaksızlık diz boyu

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Trabzonspor
Fenerbahçeli yöneticiden sert tepki: Ahlaksızlık diz boyu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 21:41

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 yenilmesi sonrasında sarı lacivertli kulüpten ilk tepki Sertaç Komsuoğlu'ndan geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybederek 19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'de Yönetici Sertaç Komsuoğlu'ndan sert paylaşımlar geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından, "Ahlaksızlık diz boyu… Ne yaparsanız yapın şampiyon olacağız! Yukarıda Allah var, Allah korkusu olmayanlarla sonuna kadar savaşacağız!" paylaşımı yaptı.

Sertaç Komsuoğlu, ikinci paylaşımında ise "Yusuf Günay'ı Fenerbahçe maçlarına da bekleriz! Şapkasız, saklanmadan! " ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Trabzonspor

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