Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'dan Vitor Pereira sözleri

Pereira konusunda olumsuz bir algı yaratıldığını belirten Baki, "Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik gibi hava yaratıldı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil. Birkaç hoca adayıyla görüştük. Yazılanların %80'ini kimse tutturamadı, bu da bizim için iyi bir şey. Bu sene bizde işler böyle işliyor." dedi.

"PEREİRA İLE PARA KONUŞMADIK"

Portekizli teknik adamın 5 Temmuz'da takımın başında olacağını söyleyen Baki, "Bizim ilk resmi maçımıza 40 gün var. İnsanlar gaza getiriliyor. Fenerbahçe hoca bulamıyor, hocasız sezona başladı gibi algı yaratıldı. Avrupa'da ön eleme oynayan rakiplerimiz de sezona hocasız başladı. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Peraira teknik direktör olarak Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyor. Hatta şöyle bir cümle de kullandı, 'Fenerbahçe'de kupa kazanamamak kariyerimde, göğsümde tıkalı kalıyor. Nefes alamıyorum. Ben bu yarım kalan aşkı, tutkuyu sona erdirmek istiyorum.' dedi. Vitor Pereira, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası kampının ilk antrenmanında takımın başında olacak. Pereira, neredeyse para pul konuşmadı. Çok motive"

"CANER ERKİN'LE PEREİRA ARASINDA SORUN YOK..."

Pereira'nın ilk döneminde Caner Erkin'le yaşadığı soruna da değinen Baki, "Vitor Pereira, Fenerbahçe'de daha önce çalışmış ve başarının ucundan kıl payı dönmüş bir teknik direktördür. Caner Erkin ile daha önce Vitor Hoca gelmeden önce bu konuyu konuşmuştuk, bir problem olmadığını söylemişti. Hatta Caner, "hocamı ilk ben karşılayacağım" dedi. Vitor Pereira, 4 yardımcısıyla birlikte gelecek." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'deki ilk döneminde bazı futbolcularla gerginlik yaşayan Pereira, Caner Erkin'le de sorun yaşamıştı. Galatasaray derbisinde kadroda olmadığını gören Caner, Portekizli hocaya tepki göstermiş ve sonrasında kadro dışı kalmıştı.